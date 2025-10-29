Incident incredibil la FCSB. Un ceas Rolex a fost furat din vestiar

Adi Popa, actual jucător la Steaua București, a povestit un episod mai puțin cunoscut petrecut în vestiarul FCSB, pe vremea când era antrenat de Laurențiu Reghecampf. Totul s-a întâmplat în perioada de glorie a ”roș-albaștrilor”, când echipa domina Liga 1 și făcea senzație în cupele europene.

Adi Popa a rememorat un moment tensionat din vestiarul FCSB. Potrivit fostului internațional, colegul său Cristi Tănase a rămas fără ceasul Rolex chiar în incinta bazei sportive.

„Țin minte perfect episodul. I s-a furat un Rolex lui Tănase din vestiar. Reghe a intervenit imediat, a calmat toată echipa și, ca să arate ce fel de om e, i-a cumpărat lui Dodel un alt ceas. Mi se pare incredibil gestul, dar asta era atmosfera atunci — respect și unitate”, a spus Adi Popa, potrivit iAMsport.

Reghecampf, antrenorul care a scris istorie la FCSB

Laurențiu Reghecampf a avut două mandate la FCSB, în perioadele 2012-2014 și 2015-2017. În primul, a cucerit două titluri de campion și a reușit calificări spectaculoase în grupele și optimile Europa League.

„Reghe știa cum să țină vestiarul unit. Era exigent, dar corect. Episodul cu ceasul spune totul despre cum era el ca om și ca antrenor”, a mai spus jucătorul de la Steaua București, potrivit sursei citate anterior.

Adi Popa: Uite, s-a întâmplat un incident la noi, i-a dispărut lui Dodel un ceas, cred că Rolex. Nu s-a mai găsit la un meci.

Costin Ștucan: Unde, în deplasare sau acasă?

Adi Popa: Nu mai știu. Și a zis Reghe: ”Băi, ne calificăm și ți-l dau eu”. Și i l-a luat Reghe și i l-a dat.

Costin Ștucan: Tu vorbești serios?

Adi Popa: Da. Fără niciun parti pris. Știi cum era la vremea aia, <<dom'ne, că are contract cu Ana...>>. Nici nu avea contract cu Ana, nici... Doar așa, a zis: ”Te apreciez pentru ce faci la echipă și ești unul dintre liderii echipei”. Și a zis: ”Uite, mă ocup eu”.

Costin Ștucan: Mamă, dar ce poveste asta, să te trezești fără ceas în vestiar. Mi se pare incredibil.

Adi Popa: Se întâmplă, nu ai auzit să se spargă vestiare? Nu suntem primii. Se sparge Louvre, dar un vestiar...

Costin Ștucan: E adevărat, dar mi se pare mult asta, să furi din vestiarul unei echipe.