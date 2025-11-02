Al-Gharafa și-a achitat, în sfârșit, datoria. Câte milioane a încasat FCSB: „Bănuțul e în cont la Becali”

În decursul zilei de sâmbătă, Gigi Becali a avut motive serioase de bucurie. Patronul echipei roș-albastre a confirmat că a primit, în sfârșit, banii pentru transferul lui Florinel Coman la clubul qatarez Al-Gharafa.

Suma încasată este cea convenită încă din vara anului 2024, și anume, fix 6 milioane de euro. Transferul, deși finalizat de mai multe luni, a întâmpinat numeroase probleme. Oficialii echipei din Qatar au întârziat plata, susținând că ar fi apărut o posibilă fraudă și că banii ar fi fost virați într-un cont greșit.

După o perioadă de incertitudine, lucrurile s-au rezolvat, iar clubul arab a efectuat plata integrală. „Banii au ajuns la mine!”, a declarat Gigi Becali, vizibil încântat, confirmând că transferul lui Florinel Coman a fost achitat în totalitate.

„Bănuțul e în cont la Gigi Becali!”

„Gata, tată, au intrat banii pe Florinel Coman. 6 milioane euro! Sunt toți în cont… Ce emoții să am? N-am avut nicio emoție, știam că sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp, nu aveau ce să facă. Nu te joci cu FIFA, cu regulamentele! Le mai calculăm și vreo 600.000 de euro dobânzi și gata! Bănuțul e în cont la Gigi Becali!”, a declarat Becali pentru Fanatik.

Situația internaționalului român devine tot mai clară. Coman nu mai face parte din planurile antrenorului Pedro Martins și ia tot mai serios în calcul o plecare în iarnă. Se pare că jucătorul așteaptă deschiderea următoarei perioade de transferuri pentru a reveni în Europa, la fel ca în sezonul trecut, când a fost împrumutat la Cagliari.

Coman vrea să plece din Golf, dar Becali propune altă strategie

Deși Gigi Becali i-a recomandat să „strângă din dinți” și să rămână în Qatar, Coman pare decis să își caute o nouă echipă, convins că actualul club nu îi mai oferă șanse reale de afirmare.

„Nu cred (n.r.- că se întoarce la FCSB în iarnă), că l-am sfătuit așa: banii se fac greu! Ai de luat la final 6 milioane. Mai ai un milion jumate-două, ce ai luat de la mine, lasă fotbalul! Mai suferă pentru familia ta! Stai acolo și ia banii!

El voia (n.r.- să se întoarcă la FCSB)! I-am spus: 'Uită-te în ochii mei și promite-mi că nu te interesează fotbalul și alegi banii! Stai și suferă pentru nevasta ta și pentru copilul tău!'. 'Așa fac, nea Gigi'. Peste 3 ani, după ce ai luat 6 milioane, vii la mine, îți mai dau și eu 700-800 de mii pe an, ca lui Tănase", a declarat recent Gigi Becali.