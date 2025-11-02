search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Al-Gharafa și-a achitat, în sfârșit, datoria. Câte milioane a încasat FCSB: „Bănuțul e în cont la Becali”

Publicat:

În decursul zilei de sâmbătă, Gigi Becali a avut motive serioase de bucurie. Patronul echipei roș-albastre a confirmat că a primit, în sfârșit, banii pentru transferul lui Florinel Coman la clubul qatarez Al-Gharafa.

Florinel Coman, transferat de FCSB la arabi. Foto Facebook
Florinel Coman, transferat de FCSB la arabi. Foto Facebook

Suma încasată este cea convenită încă din vara anului 2024, și anume, fix 6 milioane de euro. Transferul, deși finalizat de mai multe luni, a întâmpinat numeroase probleme. Oficialii echipei din Qatar au întârziat plata, susținând că ar fi apărut o posibilă fraudă și că banii ar fi fost virați într-un cont greșit.

După o perioadă de incertitudine, lucrurile s-au rezolvat, iar clubul arab a efectuat plata integrală. Banii au ajuns la mine!, a declarat Gigi Becali, vizibil încântat, confirmând că transferul lui Florinel Coman a fost achitat în totalitate.

„Bănuțul e în cont la Gigi Becali!”

Gata, tată, au intrat banii pe Florinel Coman. 6 milioane euro! Sunt toți în cont… Ce emoții să am? N-am avut nicio emoție, știam că sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp, nu aveau ce să facă. Nu te joci cu FIFA, cu regulamenteleLe mai calculăm și vreo 600.000 de euro dobânzi și gata! Bănuțul e în cont la Gigi Becali!, a declarat Becali pentru Fanatik.

Situația internaționalului român devine tot mai clară. Coman nu mai face parte din planurile antrenorului Pedro Martins și ia tot mai serios în calcul o plecare în iarnă. Se pare că jucătorul așteaptă deschiderea următoarei perioade de transferuri pentru a reveni în Europa, la fel ca în sezonul trecut, când a fost împrumutat la Cagliari.

Coman vrea să plece din Golf, dar Becali propune altă strategie

Deși Gigi Becali i-a recomandat să „strângă din dinți” și să rămână în Qatar, Coman pare decis să își caute o nouă echipă, convins că actualul club nu îi mai oferă șanse reale de afirmare.

Nu cred (n.r.- că se întoarce la FCSB în iarnă), că l-am sfătuit așa: banii se fac greu! Ai de luat la final 6 milioane. Mai ai un milion jumate-două, ce ai luat de la mine, lasă fotbalul! Mai suferă pentru familia ta! Stai acolo și ia banii!

El voia (n.r.- să se întoarcă la FCSB)! I-am spus: 'Uită-te în ochii mei și promite-mi că nu te interesează fotbalul și alegi banii! Stai și suferă pentru nevasta ta și pentru copilul tău!'. 'Așa fac, nea Gigi'. Peste 3 ani, după ce ai luat 6 milioane, vii la mine, îți mai dau și eu 700-800 de mii pe an, ca lui Tănase", a declarat recent Gigi Becali.

