Jucătorul care „inventează” goluri la FCSB, dorit în MLS. Americanii au făcut oferta. „Îl dau cu 8-10 milioane”

La scurt timp după succesul obținut de FCSB, 2-0 în deplasare cu Universitatea Cluj, Gigi Becali, patronul campioanei, a anunțat că a primit o ofertă importantă pentru Daniel Bîrligea.

Un club din Major League Soccer este dispus să achite aproximativ șapte milioane de euro pentru transferul atacantului de 25 de ani.

Chiar dacă propunerea este una atractivă, Becali a precizat că nu intenționează momentan să se despartă de jucător. Totuși, omul de afaceri a sugerat că un transfer în pauza de iarnă ar putea fi luat în calcul, în funcție de poziția echipei în clasamentul intern și de disponibilitatea unui înlocuitor potrivit.

„Am 7 milioane pe Bîrligea, nu vreau să-l dau. La ora asta nu mă interesează banii. La ora asta, Bîrligea trebuie să dea goluri.

Este din America, din MLS. E jucătorul care nu se transferă acum, n-avea rost să comentez negocierea. El e un jucător care impresionează în anumite momente, inventează goluri.

E altceva dacă FCSB revine pe pozițiile de play-off până în iarnă, că îl dau pe ăsta cu 8-10 și îl iau pe Louis Munteanu cu 3 milioane, poate omul vrea mai mult!”, a admis Gigi Becali, conform Prima Sport.

Becali este pregătit să se miște rapid pentru a-l transfera pe Louis Munteanu, atacantul formației CFR Cluj: „Dau 3 și acum pe loc, chiar dacă nu joacă. Dau 3 milioane și-l iau la iarnă!”.