search
Luni, 8 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

FC Argeș își întărește staff-ul tehnic cu un antrenor tânăr format în Spania

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Revelație a ediției 2025/2026 a Superligii, FC Argeș își propune să pătrundă în Play-Off și în campionatul viitor. Pentru a-și atinge acest obiectiv, gruparea din Trivale a anunțat și cooptarea lui Alexandru Ungurianu în staff-ul tehnic.

FC Argeș l-a promovat pe Alexandru Ungurianu în staff (Foto: FC Argeș)
FC Argeș l-a promovat pe Alexandru Ungurianu în staff (Foto: FC Argeș)

Despre noul antrenor secund s-a precizat că „vine cu o experiență importantă acumulată în fotbalul iberic. Deține Licența UEFA A, care a fost obținută în Spania, și a făcut parte din proiecte de dezvoltare a tinerilor jucători la Villarreal CF, CD Roda și CD Castellón”.

Alexandru Ungurianu are și o legătură de familie cu FC Argeș, tatăl lui, Florin Ungurianu, fiind un fost portar care a evoluat în cariera sa și pentru clubul piteștean. 

Ca jucător, Ungurianu Jr. a jucat pe postul de atacant, fiind convocat la acțiuni ale echipelor naționale U15 și U16. În paralel, și-a început devreme cariera de antrenor, lucrând cu grupe de copii și juniori la mai multe cluburi din Spania. 

S-a ocupat de scouting la Villarreal

La Villarreal, Alexandru a activat în cadrul Departamentului Internațional, fiind implicat în dezvoltarea individuală a jucătorilor, scouting, analiză video, pregătirea rapoartelor tehnice și implementarea metodologiei de lucru în academiile internaționale ale clubului.

Prin sosirea sa „se completează staff-ul tehnic al FC Argeș cu un antrenor tânăr, format într-un mediu competitiv, cu experiență internațională și o preocupare constantă pentru dezvoltarea jucătorilor. Prin expertiza acumulată, Alexandru Ungurianu va contribui și la procesul de formare a tinerilor fotbaliști din cadrul academiei clubului nostru. Bine ai venit în Familia Vulturilor, Alexandru!”, i-a transmis gruparea piteșteană pe rețelele sociale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui Putin
digi24.ro
image
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan îi trântește ușa în nas lui Eugen Tomac! Mesaj cât se poate de DUR
gandul.ro
image
Bolojan a avut PRIMUL CLINCI cu Tomac! Ce și-au spus față în față
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova o devansează pe FCSB și devine cea mai valoroasă echipă din SuperLiga. Cine este cel mai scump fotbalist din lot
fanatik.ro
image
Cum arată lacul golit din parcul Herăstrău din București. Trotinete și scaune, printre obiectele găsite pe fundul lacului
libertatea.ro
image
Măsurile anunțate de Moscova, după ce premierul proeuropean al Armeniei a câștigat alegerile parlamentare
digi24.ro
image
Noul clasament WTA: locul Soranei Cîrstea după sfertul de la Roland Garros + Salt de 93 de locuri!
gsp.ro
image
Au spus-o în direct la TV, după ce Eriksen s-a prăbușit la Danemarca - Ucraina: "S-a terminat!"
digisport.ro
image
De ce Claudia Pătrășcanu nu s-a temut pentru băieții ei, aflați la școală, în timpul exploziei din portul Constanța: „Le dau cu mir, înainte să plece de acasă.” Ce i-a învățat, ca să-și salveze viața
click.ro
image
Unul dintre hoţii tezaurului dacic de la Muzeul Drents vinde din închisoare tricouri cu coiful de la Coțofenești
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
Taxiurile fără șofer ajung în Europa. În ce orașe vor circula primele "robotaxiuri"
observatornews.ro
image
Care sunt singurii 3 Faimoși care au REFUZAT să se întoarcă în Dominicană, la marea finală Survivor 2026
cancan.ro
image
Pensiile militare ar putea crește din acest an. Legea e în Parlament. Ce se întâmplă cu restul pensiilor?
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
Ce înseamnă manipularea ROBOR și de ce au fost amendate 10 bănci din România. Explicații pe înțelesul tuturor
playtech.ro
image
Cel mai vechi blestem din fotbal care le interzice lui Cristiano Ronaldo, Harry Kane sau Vini Jr să viseze la Cupa Mondială 2026. Durează de 96 de ani
fanatik.ro
image
Fricile românilor când participă la un interviu de angajare. Întrebările pe care evită să le adreseze, dezvăluite de un expert HR: ”În realitate, întrebările mature sunt apreciate”
ziare.com
image
Ștefan Baiaram a dat lovitura: 5.000.000 €
digisport.ro
image
Universitatea Craiova a dat lovitura: Ștefan Baiaram, cinci milioane de euro
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE de la petrecerea de moț a fiului lui Ianis Hagi. Bunicul Gică i-a organizat un party de vis, la Athénée Palace. Au luat parte numeroși fotbaliști și vedete / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Planul președintelui Nicușor Dan în cazul în care Guvernul Tomac nu e învestit! S-a aflat acum!
mediaflux.ro
image
Noul clasament WTA: locul Soranei Cîrstea după sfertul de la Roland Garros + Salt de 93 de locuri!
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Tatăl lui Alex Nedea de la Recorder, poveste de viață spectaculoasă: copilăria într-un grajd, fuga din sărăcie și profesorul care „a început să facă medici” la pensie
actualitate.net
image
Andreea Bostănică rupe tăcerea despre banii pe care îi câștigă din live-urile de pe TikTok: „Stăteam ore în șir”
click.ro
image
Bucurie mare pentru Andreea Marin. Vedeta a cules primele fructe din „Grădina cu miresme”
click.ro
image
S-a dat drept o fetiță de 12 ani, deși are 37! A convins o familie să o adopte
click.ro
Mette Marit, Profimedia (4) jpg
Prințesa Mette-Marit nu mai are mult de trăit, e un parcurs galopant al bolii care o macină. Palatul a făcut un nou anunț, situația e extrem de gravă
okmagazine.ro
Prințesa moștenitoare Mette Marit a Norvegiei foto Profimedia jpg
Nici n-a apucat să urce pe tron, că e posibil ca viitoarea Regină a Norvegiei să nu mai trăiască mult!
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iulia Pârlea, dezvăluiri emoționante la 18 ani de la moartea mamei sale. Prezentatoarea de la PRO TV îi cere mereu sfatul. „Primesc semne de la ea”
image
Andreea Bostănică rupe tăcerea despre banii pe care îi câștigă din live-urile de pe TikTok: „Stăteam ore în șir”

OK! Magazine

image
La nunta regală, Kate a dat nas în nas cu iubitul pe care l-a părăsit pentru William. Bărbatul arată foarte chipeș și distins

Click! Pentru femei

image
Nici n-a apucat să urce pe tron, că e posibil ca viitoarea Regină a Norvegiei să nu mai trăiască mult!

Click! Sănătate

image
Acest medicament poate creşte riscul de demenţă