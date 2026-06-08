FC Argeș își întărește staff-ul tehnic cu un antrenor tânăr format în Spania

Revelație a ediției 2025/2026 a Superligii, FC Argeș își propune să pătrundă în Play-Off și în campionatul viitor. Pentru a-și atinge acest obiectiv, gruparea din Trivale a anunțat și cooptarea lui Alexandru Ungurianu în staff-ul tehnic.

Despre noul antrenor secund s-a precizat că „vine cu o experiență importantă acumulată în fotbalul iberic. Deține Licența UEFA A, care a fost obținută în Spania, și a făcut parte din proiecte de dezvoltare a tinerilor jucători la Villarreal CF, CD Roda și CD Castellón”.

Alexandru Ungurianu are și o legătură de familie cu FC Argeș, tatăl lui, Florin Ungurianu, fiind un fost portar care a evoluat în cariera sa și pentru clubul piteștean.

Ca jucător, Ungurianu Jr. a jucat pe postul de atacant, fiind convocat la acțiuni ale echipelor naționale U15 și U16. În paralel, și-a început devreme cariera de antrenor, lucrând cu grupe de copii și juniori la mai multe cluburi din Spania.

S-a ocupat de scouting la Villarreal

La Villarreal, Alexandru a activat în cadrul Departamentului Internațional, fiind implicat în dezvoltarea individuală a jucătorilor, scouting, analiză video, pregătirea rapoartelor tehnice și implementarea metodologiei de lucru în academiile internaționale ale clubului.

Prin sosirea sa „se completează staff-ul tehnic al FC Argeș cu un antrenor tânăr, format într-un mediu competitiv, cu experiență internațională și o preocupare constantă pentru dezvoltarea jucătorilor. Prin expertiza acumulată, Alexandru Ungurianu va contribui și la procesul de formare a tinerilor fotbaliști din cadrul academiei clubului nostru. Bine ai venit în Familia Vulturilor, Alexandru!”, i-a transmis gruparea piteșteană pe rețelele sociale.