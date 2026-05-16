Sâmbătă, 16 Mai 2026
Costel Gâlcă pleacă de la Rapid după remiza cu FC Argeș: „Ultimul meu meci!”

FC Argeș și Rapid au oferit un meci plin de dramatism la Mioveni, încheiat cu scorul de 2-2. Rapid a avut avantaj de două goluri, însă gazdele au revenit spectaculos și au fost foarte aproape de victorie.

Costel Gâlcă Foto/Sportpictures

Argeșenii au înscris și pentru 3-2, dar reușita a fost anulată, iar în prelungiri au ratat un penalty care le putea asigura toate cele trei puncte la finalul serii.

„Ratările te răsplătesc. Ne-a lipsit disciplina!”

După fluierul final, Costel Gâlcă a avut un discurs extrem de critic. Antrenorul rapidiștilor a vorbit despre problemele echipei, lipsa de disciplină și situația din club, anunțând totodată că va părăsi, curând, vestiarul formației din Giulești.

„Am avut o primă repriză foarte bună, practic n-au ajuns la poarta noastră. Am avut și situații de 2-0, dar nu am profitat. În a doua repriză au făcut schimbări, au venit cu intensitate, cum mă așteptam de fapt, și au venit cu centrări de pe părțile laterale.

Am stat bine, dar cu un singur atacant au marcat primul gol. La al doilea am avut șansă, puteam să pierdem, dar din punctul meu de vedere n-a fost penalty. Am avut șansa de a face 3-2, nu am reușit, iar ratările te răsplătesc.

Ne-au lipsit golurile, disciplina și nu numai în teren, ci și în afara lui. Sunt mai multe lucruri decât disciplina, dar v-am spus, că să te bați acolo, îți trebuie mai multă muncă și să fim mai profesioniști. Ei și-au dorit în toate meciurile, dar atât am putut să dăm. Avem și accidentări și atât putem să oferim acum!, și-a început discursul tehnicianul.

„Opinia mea nu a prea contat în club!”

Costel Gâlcă a sugerat că nu a avut libertate totală în luarea deciziilor la club. Ultima partidă în cadrul căreia se va mai afla pe banca tehnică a Rapidului va fi partida contra Universității Craiova, programată pe data de 23 mai, de la ora 18.00, în Giulești.

„Mie mi-au spus că eu n-am știut să gestionez situațiile. Dar situațiile nu se gestionează. Ca un club profesionist, trebuie să le faci de la început și pe parcurs să le reglezi. Multe trebuiau făcute, de la accidentări la orice. Mă așteptam la mai mult de la fiecare, să luăm decizii. Știam slăbiciunile, dar n-am luat decizii.

A fost bine cât am fost sus, dar după n-am luat decizii. N-am avut putere de decizie, așa că practic opinia mea nu a prea contat și s-a văzut în timp. Eu de spus am transmis, am spus opinia mea, dar dacă nu au luat-o în considerare, atunci facem altceva.

„Va fi ultimul meu meci cu Craiova!”

Am vrut să schimb niște lucruri și n-am putut. Eu sunt de mult în fotbal și știu că dacă vrei să te bați la campionat trebuie să fii mai exigent cu jucătorii, pentru că așa sunt jucătorii, dacă le deschizi o poartă fug pe acolo.

Nu sunt răsfățați, dar v-am zis, jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu siguranță va fi ultimul meu meci cu Craiova. Termin contractul și după aceea plec!”, a admis Gâlcă, la conferința de presă.

