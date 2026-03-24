Cine a fost mai tehnic dintre Dobrin, Hagi și Mutu. Un piteștean a dat verdictul

Adrian Mutu (47 de ani) a făcut topul celor mai tehnici fotbaliști din istoria României. Piteșteanul născut la Călinești l-a pus pe primul loc pe Nicolae Dobrin, cel care i-a fost antrenor la FC Argeș, iar nu pe Gică Hagi (61 de ani), nașul său de la prima căsnicie. Născut la 26 august 1947, cel poreclit „Gâscanul” sau „Prințul din Trivale” a decedat pe 26 octombrie 2007.

„Gicu Dobrin era mult mai tehnic și decât mine, și decât Gică Hagi la un loc. Era alt gen de fotbalist, adică folosea precizia și nu forța.

Se băga la tenis cu piciorul. Avea și probleme la picior și nu putea să alerge. Dar la tenis cu piciorul era specialist și maestru și la 60 de ani, cât avea atunci. Că de asta spun. Noi eram tehnici, dar Dobrin a dus tehnica la alt nivel.

Adică, eu când spun că folosea precizia și nu forța, de exemplu, el când dădea la poartă nu dădea niciodată tare. Tot timpul plasat. Când scăpa singur cu portarul, asta mă învăța și pe mine, că nu trebuie să dau tare, trebuie doar să dau pe lângă el, adică doar să am precizie. Ceea ce are logică”, a spus Mutu la Digi.

Candidat ca independent la funcția supremă în stat a răspuns fără echivoc, Nicușor Dan a spus în studioul Antenei 1 cine este pentru el cel mai mare fotbalist român: „Din istorie? Fără discuție, Nicolae Dobrin”!

Nicolae Dobrin a câștigat două titluri de campion al României cu FC Argeș. Primul în sezonul 1971-1972, al doilea - în 1978-1979.

Nu regretă comunismul

„Briliantul” a trăit 10 ani în comunism și și-a spus părerea despre dictatura lui Nicolae Ceaușescu.

„Wow! E grea asta. Nu e grea. Am trăit în comunism. Am trăi 10 ani legile acelea.

Mi-aduc aminte cum stăteam la coadă să iau pâine, să iau lapte, să luăm rația de ulei, mi-aduc aminte când ne puneau să cântăm forțat pentru Ceaușescu când venea.

Eu nu cred că a fost mai bine. Nu cred că nici și democrația a fost înțeleasă foarte bine. Dar viața românului de acum cu ceea ce era atunci, e incomparabilă.

Pentru că atunci comunismul, printre multe chestii pe care le avea... era egalitate”, a afirmat Mutu, la „Interviurile Digi Sport”.