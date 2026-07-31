Incendiu la Mănăstirea Bisericani. Un bărbat a fost găsit carbonizat, arhiva și spațiile de cazare au fost cuprinse de flăcări

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la Mănăstirea Bisericani din județul Neamț. Flăcările au cuprins o clădire în care se aflau spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și mai multe încăperi de depozitare. În timpul intervenției, pompierii au descoperit în interior trupul carbonizat al unui bărbat.

Echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț au fost mobilizate pentru stingerea incendiului izbucnit la o chilie din cadrul complexului monahal, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț.

La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta violent la o clădire cu o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați. Un bărbat a fost găsit carbonizat.

„La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la o clădire de aproximativ 400 mp (spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și spații de depozitare). Din păcate, în interiorul unei camere a clădirii, pompierii au găsit o persoană carbonizată”, a transmis ISU Neamț pentru presa locală.

Victima, găsită într-una dintre camere

Potrivit unor surse locale, victima este un bărbat care desfășura diverse activități gospodărești în cadrul mănăstirii. Identitatea acestuia urmează să fie stabilită oficial.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul, iar intervenția continuă pentru lichidarea completă a focului și înlăturarea efectelor acestuia.

Deocamdată, cauza izbucnirii incendiului nu a fost stabilită. După finalizarea intervenției, specialiștii ISU vor desfășura cercetări pentru a determina împrejurările în care s-a produs incendiul și pentru a evalua pagubele provocate de flăcări.