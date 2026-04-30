FC Argeș nu are motive să se omoare cu firea în finalul sezonului. FRF i-a „răpit” visul de mărire

Federația Română de Fotbal a anunțat, joi, pe site-ul său oficial, că nouă cluburi din Superligă au primit licența UEFA care le oferă dreptul de a participa în ediția 2026-2027 a cupelor europene.

Dintre cluburile din play-off-ul Superligii, singurul club care nu a primit licența UEFA este FC Argeș, ocupanta locului 6. Gruparea piteșteană, care se confruntă cu probleme în privința plății la zi a salariilor, are cu 12 puncte în minus comparativ cu liderul liderul Universitatea Craiova, cu 4 etape înainte de final.

„Comisia pentru acordarea licenței cluburilor a pronunțat hotărârile în data de 17 aprilie 2026. Conform RNCL&SF, ediția 2025 și RNLCCFCU, ediția 2025, cluburile au putut face apel până la data de 21 aprilie 2026. Comisia de Apel a pronunțat hotărârile în data de 30 aprilie 2026”, se menționează pe site-ul citat.

Următoarele cluburi au primit licență UEFA pentru participarea la competițiile masculine și feminine de club UEFA, sezonul 2026-2027.

Licență UEFA competiții masculine: Universitatea Craiova, CFR Cluj, Universitatea Cluj, FC Rapid, Dinamo București, FCSB, FC Botoșani, Farul Constanța și AFK Csikszereda Miercurea Ciuc.

Licență UEFA competiții feminine: Farul Constanța, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc și Universitatea Olimpia Cluj.