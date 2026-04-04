Dinamo se împiedică și pe terenul lui FC Argeș și rămâne pe ultimul loc în play-off

Dinamo a pus capăt, sâmbătă seară, unei serii de 5 înfrângeri consecutive, remizând pe terenul lui FC Argeș, în etapa a 3-a din play-off-ul Superligii. Punctul scos de alb-roșii nu i-a scăpat pe elevii lui Zeliko Kopic de ultimul loc în clasament.

Gazdele au deschis scorul prin portughezul Ricardo Matos (44 - penalty), după ce scoţianul Danny Armstrong l-a lovit peste faţă pe Florin Borţa în careu, fază semnalată de arbitrajul video. Dinamo a egalat în repriza secundă, prin francezul Eddy Gnahore (76), care a reluat în poartă mingea trimisă în bară de Mamoudou Karamoko.

Piteştenii au mai avut ocazii în prima repriză prin Florin Borţa şi Robert Sierra (16), şuturi apărate de Roşca, precum şi un şut trimis de Vadim Raţă (23), deviat de Matos puţin peste poartă. Dinamo a fost periculoasă prin Alexandru Musi (26), dar şutul său a fost respins de portarul Cătălin Căbuz, iar apoi Maxime Sivis a fost blocat de un fundaş. Alberto Soro (36) a trimis un şut din afara careului, deviat de Leard Sadriu, dar Căbuz a avut o intervenţie bună.

În repriza secundă, dinamovistul Andrei Mărginean a şutat peste poartă din poziţie foarte bună (55), Musi a trimis pe lângă poartă din 8 metri (58), iar Gnahore a reluat pe spate de la 7 metri, deşi Cătălin Cîrjan avea o poziţie mai bună (72). Şutul lui Gheorghi Milanov a fost respins din faţa porţii de Sierra (90+3). FC Argeş a avut ultima ocazie a meciului, dar Kevin Brobbey (90+5) a trimis pe lângă poartă din 6 metri.

La Dinamo a debutat atacantul George Puşcaş, fostul internațional intrând pe teren în minutul 57, însă acesta nu a ieșit cu nimic în evidență.

FC Argeş - Dinamo 1-1 (1-0)

Stadion Orăşenesc - Mioveni

Au marcat: Ricardo Matos (44 - penalty)/ Gnahore (76).