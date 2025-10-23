Experiență de lux! Cât costă o oră de antrenamant în bazin cu David Popovici

David Popovici continuă să inspire nu doar prin performanțele din bazin, ci și prin gesturile sale caritabile. Campionul olimpic a scos la licitație o oră de antrenament alături de el.

După ce și-a donat cadourile primite de ziua sa de naștere, campionul olimpic a decis să se implice din nou într-o acțiune caritabilă. Prin intermediul casei de licitații Artmark, sportivul a oferit posibilitatea unei persoane să petreacă o oră de antrenament alături de el în bazin.

Prețul de pornire a fost de 500 de euro, însă competiția pentru această experiență unică a fost intensă. În final, o persoană a plătit 3.250 de euro pentru șansa de a înota alături de dublul campion mondial.

Fondurile, donate către Clima Again

Licitația s-a desfășurat inițial online, iar ulterior a avut loc și o sesiune fizică, în cursul zilei de marți, 21 octombrie. Toate fondurile strânse vor fi donate către asociația Climb Again, un ONG care oferă terapie, sprijin și activități educative pentru copiii și tinerii cu nevoi speciale.

Climb Again a fost fondată în 2014 de Claudiu Miu, fost campion balcanic la escaladă, și este afiliată la Federația Română de Alpinism și Escaladă. Organizația derulează programe de terapie prin escaladă, kinetoterapie și consiliere psihologică pentru copii cu deficiențe de vedere, de auz sau tulburări din spectrul autist.

Palmaresul lui David Popovici

La doar 21 de ani, David Popovici a reușit să scrie istorie pentru sportul românesc. În 2021, David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber la Campionatul European în bazin scurt.

Un an mai târziu, a fost sezonul care l-a consacrat definitiv: argint la Mondialele pe distanță scurtă, aur la 200 metri liber la Europene și Mondiale, dar și aur la 100 metri liber în ambele competiții.

În 2023, Popovici a urcat din nou pe podium, de această dată pentru bronzul mondial la 100 metri liber în bazin scurt. Iar anul olimpic 2024 a fost unul memorabil: aur european la 100 și 200 metri, bronz olimpic la 100 metri și aur la 200 metri liber, o performanță istorică pentru înotul românesc.

În 2025, la Campionatele Europene U23, Popovici a cucerit aurul la 100 metri, bronzul la 50 metri și din nou aurul la 200 metri liber. A urmat Campionatul Mondial, unde românul a cucerit titlurile mondiale la 100 și 200 metri liber.