Ascensiunea incredibilă a lui David Popovici. Străinii s-au convins. Pronostic optimist pentru Los Angeles 2028

David Popovici (20 de ani) este deja unul dintre cei mai buni înotători din lume, iar specialiștii cred că viitorul lui va fi la fel de strălucit, ca și până acum. Dacă totul merge bine, el va participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, a treia sa Olimpiadă.

La Tokyo 2020 (desfășurată în 2021 din cauza pandemiei cu Covid-19), Popovici avea doar 17 ani și a ratat medalia de bronz la 200 m liber la o diferență de doar 0,02 secunde. Trei ani mai târziu, la Paris 2024, a confirmat așteptările. A câștigat aurul la 200 m liber și bronzul la 100 m liber.

Pronostic pentru Los Angeles 2028: Popovici va străluci

Pentru Los Angeles 2028, toată lumea se așteaptă ca David Popovici să lupte din nou pentru medalii, în probele sale preferate, 100 și 200 m liber. Mulți îl văd ca pe liderul noii generații de înotători care vor domina competițiile din anii următori.

„David Popovici, senzația românească la probleme de sprint, face lumea să vorbească din motive complet diferite. Să îl urmărești glisând prin proba de 100 m liber pare extrem de de facil, cu ritm și ușurință. La doar 20 de ani, Popovici deține deja titluri mondiale și își propune să doboare bariere care păreau cândva inaccesibile!”, au notat internaționalii.

Noua generație de înotători

Alături de David Popovici se remarcă o nouă generație de înotători tineri care fac valuri pe scena internațională. Printre ei se numără Summer McIntosh (18 ani, Canada), Leon Marchand (22 ani, Franța) și Kaylee McKeown (24 ani, Australia), sportivi care au reușit deja performanțe impresionante, în ciuda vârstei fragede.

Totodată, există și o serie de tineri promițători care nu și-au atins încă apogeul, dar care pot deveni surprizele următorilor ani: Maximus Williamson (19 ani, SUA), Audrey Derivaux (16 ani, SUA), Rylee Erisman (16 ani, SUA), Luka Mijatovic (16 ani, SUA), Jillian Cox (20 ani, SUA) și Rex Maurer (21 ani, SUA). Până la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, aceștia au timp să crească, să se maturizeze sportiv și să devină adversari redutabili pentru numele consacrate ale natației mondiale.