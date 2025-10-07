Rusul care le suflă în pânze chinezilor. Un mesaj scris de Medvedev i-a înfuriat pe jucătorii din circuit loviți de căldura insuportabilă din China

Picat de locul 1 mondial până pe poziția a 18-a, ocupată în prezent, rusul Daniil Medvedev (29 de ani) rămâne în centrul atenției și își lasă amprenta la fiecare meci de tenis pe care îl dispută.

Aflat la turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai, nivelul imediart inferior turneelor de Mare Șlem, Medvedev și-a scris gândurile pe o cameră TV, așa cum fac de obicei învingătorii.

În timp ce toată lumea, începând cu sârbul Novak Djokovic și danezul Holger Rune, suferă și se plânge de căldura și de umiditatea excesive de la Shanghai, Daniil Medvedev are o altă părere.

După ce l-a bătut pe spaniolul Alejandro Davidovich Fokina în două seturi, scor 6-3, 7-6 (5), ud leoarcă, dar tare bucuros, rusul a scris pe cameră, în engleză: „Cel mai bun oraș din lume”. Asta în timp ce „Nole” a vărsat pe teren din pricina condițiilor meteo extreme de la Shanghai.

În timpul interviului de după meci, și-a explicat mesajul: „Sufăr în multe turnee, dar aici toată lumea suferă, iar asta mă pune în aceeași situație cu toți ceilalți”.