Căldura și umiditatea l-au doborât pe un jucător la turneul de la Shanghai: „Tremuram, nu știam unde sunt sau ce zi este”

Temperaturile de peste 30 de grade Celsius și umiditatea de 85% le produc mari probleme sportivilor la turneul de tenis de Shanghai Masters 1000.

Căldura a lovit puternic, iar primul care a cedat a fost Terence Atmane (23 de ani, 61 ATP). Francezul, care juca astăzi în prima rundă împotriva argentinianului Camilo Ugo Carabelli (26 de ani, 45 ATP), s-a retras în primul set, la scorul de 4-4, din cauza unei insolații.

Pe Instagram, Atmane a explicat ulterior: „După primul punct, am simțit cum îmi tremură mâinile, dar am crezut că sunt pur și simplu mai tensionat decât de obicei.

La 2-0, am simțit imediat cum îmi tremură tot corpul și am simțit că mă sufoc după fiecare punct...

Nu puteam respira și mă durea capul. Am chemat fizioterapeutul, dar nu puteam vorbi. Tremuram, nu știam unde sunt sau ce zi este.

Corpul îmi spunea că trebuie să mă opresc. Trebuie să-mi iau puțin timp pentru mine, înainte de a înfrunta ultimele turnee ale sezonului”.