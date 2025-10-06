search
Luni, 6 Octombrie 2025
Un start din tenis se revoltă împotriva ATP: „Vreți să murim pe teren?"

Hoger Rune (22 de ani, 11 ATP) și-a descărcat furia în timpul unui timeout față de organizatorii turneului Shanghai Masters 1.000.

Holger Rune a strâns din dinți pentru a termina meciul

Rolex Shanghai Masters 2025 continuă să cauzeze probleme jucătorilor de tenis din cauza condițiilor meteorologice extrem de dificile: căldură intensă și umiditate ridicată.

După Francisco Comesana împotriva lui Lorenzo Musetti și Yunchaokete Bu împotriva lui Luciano Darderi, victima insolației a fost Holger Rune.

După 31 de minute de joc împotriva francezului Ugo Humbert, danezul a fost nevoit să cheme medicul pe teren.

Și, în timpul timeout-ului, a reacționat împotriva organizatorilor turneului: „De ce nu are ATP-ul o regulă pentru căldură? Vreți ca un jucător să moară pe teren?”.

După meci, el a făcut alte comentarii, relatate de rețeaua daneză TV2: „Am avut dureri mari, dar nu au durat mult și m-am simțit mai bine. Medicii și fizioterapeuții mi-au spus să mă concentrez asupra respirației, așa că li se cuvine meritul, pentru că m-au ținut calm sub acea presiune și pe acea căldură. Amândoi suntem europeni și nu suntem obișnuiți cu acest climat în multe privințe”.

Înaintea lui Rune, francezul Terence Atmane a abandonat în primul tur, ca urmare a insolației.

