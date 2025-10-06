Un start din tenis se revoltă împotriva ATP: „Vreți să murim pe teren?”

Hoger Rune (22 de ani, 11 ATP) și-a descărcat furia în timpul unui timeout față de organizatorii turneului Shanghai Masters 1.000.

Rolex Shanghai Masters 2025 continuă să cauzeze probleme jucătorilor de tenis din cauza condițiilor meteorologice extrem de dificile: căldură intensă și umiditate ridicată.

După Francisco Comesana împotriva lui Lorenzo Musetti și Yunchaokete Bu împotriva lui Luciano Darderi, victima insolației a fost Holger Rune.

După 31 de minute de joc împotriva francezului Ugo Humbert, danezul a fost nevoit să cheme medicul pe teren.

Și, în timpul timeout-ului, a reacționat împotriva organizatorilor turneului: „De ce nu are ATP-ul o regulă pentru căldură? Vreți ca un jucător să moară pe teren?”.

După meci, el a făcut alte comentarii, relatate de rețeaua daneză TV2: „Am avut dureri mari, dar nu au durat mult și m-am simțit mai bine. Medicii și fizioterapeuții mi-au spus să mă concentrez asupra respirației, așa că li se cuvine meritul, pentru că m-au ținut calm sub acea presiune și pe acea căldură. Amândoi suntem europeni și nu suntem obișnuiți cu acest climat în multe privințe”.

Înaintea lui Rune, francezul Terence Atmane a abandonat în primul tur, ca urmare a insolației.