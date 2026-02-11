Situație explozivă la Tottenham. Suporterii speră ca antrenorul lui Drăgușin să fie dat afară „mâine dimineață”

Internaționalul Radu Drăgușin, 24 de ani, a fost titular marți seară, în meciul Tottenham - Newcastle 1-2, din etapa a 26-a a Premier League. Stoperul român, cotat la 20,9 milioane de euro, a fost integralist și a făcut cuplu în defensivă cu olandezul van der Ven, profitând de suspendarea de patru etape a căpitanului Romero.

Situația echipei londoneze tinde să devină critică în clasament. Tottenham suferă atât de mult încât fanii lui Spurs speră că antrenorul Thomas Frank (52 de ani) va fi „demis mâine dimineață”.

Tottenham este pe locul 16, cu 29 de puncte, la doar cinci puncte distanță de locul 18, retrogradabil, ocupat de West Ham United.

Calificată direct în „optimile” Ligii, Tottenham se află în prezent într-o serie de opt meciuri fără victorie în Premier League.

Un dezastru care nu i-a lăsat indiferenți pe fani și a zguduit banca lui Frank.

Tot marți s-au mai disputat jocurile Everton - Bournemouth 1-2, Chelsea - Leeds 2-2 și West Ham - Manchester United 1-1.