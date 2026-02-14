Noroc pentru Radu Drăgușin. La Tottenham vine un antrenor care îl știe bine pe internaționalul român

Tottenham a decis să se despartă de Thomas Frank, pe care-l angajase la începutul acestui sezon, după un parcurs dezastruos în campionat și unul foarte bun în Liga Campionilor. După doar 13 victorii în 38 de meciuri jucate, danezul a fost îndepărtat din club, urmând să fie înlocuit cu un apropiat al lui Radu Drăgușin.

Igor Tudor va fi instalat la gruparea londoneză până la finalul stagiunii, contractul acestuia urmând a fi prelungit dacă reușește să îndrepte lucrurile la Tottenham. Vestea este bună pentru internaționalul român de la Spurs, cei doi lucrând împreună în sezonul 2020/2021, când ambii activau la Juventus: croatul ca secund al lui Andrea Pirlo, iar Radu Drăgușin ca tânără speranță a ”Bătrânei Doamne”. Drumurile celor doi s-au despărțit, tricolorul luând calea Anglia, via Genoa, în timp ce Igor Tudor a ajuns chiar principal al lui Juve, de unde a fost demis în luna octombrie a anului trecut.

Conducerea lui Tottenham a decis că croatul este potrivit pentru banca tehnică a ”cormoranilor”, după experiențele de la Galatasaray, Marseille, Lazio și Juventus. Dacă cele două părți vor bate palma în timp util, Igor Tudor ar debuta la Spurs pe 22 februarie, în meciul cu liderul Arsenal, cea mai mare rivală a formației alb-albastre.