Șansă uriașă pentru Radu Drăgușin la Tottenham. Căpitanul echipei, scos din joc pentru patru etape

Fundașul argentinian al echipei Tottenham, Romero (27 de ani), eliminat pentru un fault dur în partida cu Manchester United, a fost suspendat oficial pentru patru etape.

Este a doua eliminarea în această stagiune, iar regulile FA spun că recidiva aduce patru runde de suspendare.

Un faul dur comis de Romero i-a atras a doua eliminare în acest sezon. Prima a venit într-un meci cu Liverpool, pentru care a luat trei etape de suspendare.

Stoperul va fi disponibil pentru trupa lui Thomas Frank abia pe 15 martie, în jocul contra campioanei Liverpool.

El va sări peste meciurile cu Newcastle, Arsenal, Fulham și Crystal Palace. În total, are șase „roșii” în toate competițiile jucate pentru Spurs.

Thomas Frank a confirmat că Romero rămâne căpitanul echipei. Situația îi deschide porțile titularizării lui Radu Drăgușin, care poate intra în formă pentru barajul cu Turcia, de pe 26 martie.