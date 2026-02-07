Presa internațională n-a avut milă de Emma Răducanu, după eșecul usturător încasat în finala de la Cluj. „A fost distrusă/ O zi de care nu va dori să-și amintească”

În ultimul său an în circuit, Sorana Cîrstea a reușit o performanță specială: a câștigat, în premieră, un turneu WTA disputat pe teren românesc. La Transylvania Open 2026, jucătoarea noastră a dominat finala și a învins-o categoric pe Emma Răducanu, devenind noua campioană de la Cluj.

Victoria are și o semnificație aparte, deoarece Cîrstea a întors rezultatul singurului lor duel anterior, pierdut în 2021, la Wimbledon, în turul al treilea. De această dată, românca a controlat meciul și nu i-a lăsat șanse adversarei.

„M-am simțit ca acasă în această săptămână!”

Pentru Emma Răducanu, revenită la Transylvania Open după cinci ani, finala din 2026 este cea de-a doua din carieră, prima după titlul cucerit la US Open în 2021.

„Vreau să mulțumesc tuturor copiilor de mingi, celor din organizare, lui Patrick (n.r. Ciorcilă, directorul turneului), tuturor. A fost foarte multă muncă în spate pentru acest turneu. M-am simțit foarte bine.

M-am simțit ca acasă în această săptămână, mi-a părut rău că nu am putut juca la maxim potențial astăzi. Sorana, ai avut o săptămână incredibilă, joci un tenis nemaipomenit, nu știu dacă este ultimul turneu la Cluj, dar joci la nivel mare de tot, felicitări! De mult timp nu am mai ținut un discurs la o finală, sunt mulți ani de la ultima mea finală, înseamnă mult pentru mine. Mulțumesc publicului pentru săptămâna asta. Felicitări pentru Sorana, mult succes!”, a declarat Emma, după finala pierdută.

Reacții din presa internațională

Imediat după încheierea finalei de la Cluj, presa internațională a analizat pe larg desfășurarea ultimului act al ediției 2026 a Transylvania Open.

„Emma Răducanu suferă o înfrângere în minimum de seturi în finala Transylvania Open. A fost prima finală pentru Emma, după ultimul act de la US Open 2021. Cap de serie numărul 1, Emma părea afectată, în continuare, de meciul ei maraton, în semifinale, cu Oleksandra Oliynykova. Răducanu, născută dintr-un tată român, a fost dusă la capătul puterilor, vineri, în meciul ei din semifinale. Drept urmare, a fost fără replică în fața lui Cîrstea!”, au transmis jurnaliștii de la The Guardian.

Daily Mail a relatat: „Emma Răducanu pierde prima ei finală, după aproape cinci ani, având nevoie de îngrijiri medicale pe teren. Jucătoarea de 23 de ani a fost distrusă, 0-6, 2-6, în finala de la Cluj-Napoca, la capătul unui meci în care a acuzat grave probleme medicale. Și, totuși, prima ei finală din 2021 încoace e un pas mare înainte pentru Emma Răducanu!”.

„O zi de care nu va dori să-și amintească!”

„Jucătoarea numărul 1 din Marea Britanie suferă o înfrângere dură în fața Soranei Cîrstea în finala Transylvania Open. Răducanu părea să fie în mare suferință din punct de vedere fizic și epuizată mental. La un moment dat, doctorul turneului a fost chemat pentru a-i măsura tensiunea. Pentru Emma Răducanu, această finală a fost o zi de care nu va dori să-și aducă aminte!”, au transmis și cei de la Sky Sports.

A șasea ediție a turneului Transylvania Open WTA 250 s-a desfășurat între 31 ianuarie și 7 februarie, în BTarena din Cluj-Napoca. Competiția s-a jucat în sală, pe două terenuri cu suprafață hard, și a reunit 32 de sportive pe tabloul de simplu și 16 echipe la dublu. Fondul total de premiere al turneului a fost de 283.347 de dolari.