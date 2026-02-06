Emma Răducanu, prima finalistă la Transylvania Open. Britanica de origine română, chinuită de marea surpriză a competiției

Emma Răducanu s-a calificat vineri în prima ei finală a unui turneu WTA, după cel de la US Open 2021, pe care l-a și câștigat. Principala favorită de la Transylvania Open a trecut greu de surpriza competiției, Oleksandra Oliynykova.

Britanica de origine română (locul 30 WTA) a învins-o greu în semifinalele concursului găzduit de Cluj-Napoca pe ucraineancă, scor 7-5, 3-6, 6-3, la capătul unui meci care a durat două ore și 35 de minute de joc și în care a pierdut primul set la Transylvania Open.

Revenită la turneul ardelean după 5 ani de pauză, jucătoarea de tenis din Marea Britanie a profitat de susținerea totală a publicului. Ea își așteaptă adversara din finala turneului de categorie 250 WTA, Sorana Cîrstea jucând la această oră împtriva Dariei Snegur.