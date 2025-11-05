Fotbalul românesc, în lacrimi: val de reacții din partea cluburilor românești, după moartea legendarului Emeric Ienei

Lumea fotbalului românesc este în doliu. Emeric Ienei, legendarul antrenor care a dus Steaua București pe acoperișul Europei în 1986, a murit miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

Fostul mare tehnician s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme serioase de sănătate și era internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor.

Vestea dispariției regretatului tehnician a făcut rapid înconjurul țării, iar reacțiile emoționante au început să apară din toate colțurile fotbalului românesc.

FC Bihor Oradea, primul club care a reacționat după vestea tragică

Prima echipă care a transmis un mesaj a fost FC Bihor Oradea, clubul din orașul în care Ienei și-a petrecut ultimii ani de viață și pe care l-a susținut cu sufletul până la final.

"Fotbalul românesc și bihorean este în doliu. A plecat dintre noi marele Emeric Ienei, o adevărată legendă a sportului, la vârsta de 88 de ani.

Născut la Arad, dar stabilit mulți ani la Oradea, Emeric Ienei a avut o legătură specială cu orașul nostru și cu fotbalul bihorean. În perioada 1978–1979, el a antrenat FC Bihor Oradea, lăsând în urmă profesionalism, eleganță și respect.

De numele său se leagă și cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc – câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986 cu Steaua București, un moment care a făcut întreaga țară mândră.

Prin caracterul, calmul și înțelepciunea sa, Emeric Ienei a inspirat generații întregi de jucători și antrenori. Rămâne un exemplu de demnitate și valoare, un simbol al fotbalului românesc.

Clubul F.C. Bihor Oradea transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au iubit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a fost mesajul transmis de FC Bihor pe Facebook.

Deși a fost un simbol al Stelei și al echipei naționale, Ienei a rămas mereu aproape de fotbalul bihorean. Mergea frecvent la meciurile echipei locale și urmărea cu pasiune evoluția tinerilor jucători.

Surse din club spun că, până de curând, Ienei era prezent în tribune, discret și elegant, așa cum l-a cunoscut toată lumea fotbalului. Legenda bancii tehnice chiar deținea abonament pentru sezonul 2024/2025, semn al loialității sale față de fotbalul din Oradea.

AFC Chindia Târgoviște, mesaj de regret în urma dispariției lui Ienei

Și clubul AFC Chindia Târgovişte a făcut anunţul trist în mediul online.

“Legendarul Emeric Ienei s-a stins din viaţă la 88 de ani. Câştigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986, ca antrenor al Stelei, marele Ienei a lucrat şi la Târgovişte, cu doar 4 sezoane înaintea celei mai mari performanţe obţinute de România la nivel de club. Dumnezeu să-l odihnească!”, este mesajul postat de fac Chindia Târgoviște, pe Facebook.

Steaua București nu l-a uitat pe Ienei

Steaua București, echipa pe care tehnicianul a dus-o pe acoperișul Europei în 1986, nu l-a uitat nici ea pe antrenor.

”Drum lin, nea Imi! Emerich Jenei, antrenorul legendar al Stelei, a încetat astăzi din viață, la vârsta de 88 de ani. Vorbim de cel mai valoros antrenor român din toate timpurile. Omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi.

Ca fotbalist al Stelei (1957-1969) a cucerit de trei ori campionatul și de patru ori Cupa României. Apoi, a trecut pe banca tehnică secund, iar principal din 1975. În 1986 a câștigat, cu Steaua, Cupa Campionilor Europeni, punând campioana României pe harta marilor cluburi ale lumii. Tot cu Steaua, a mai obținut șase titluri de campion și patru Cupe ale României.

Între 1986 și 1990, iar apoi în 2000, a fost antrenorul echipei naționale de fotbal a României, cu care a participat la Mondialul din Italia 1990 și Euro 2000. Măcinat de probleme de sănătate, dureri de picioare și o inimă tot mai slăbită, uneori pierzîndu-se printre amintiri, a trăit discret și liniștit în ultimii ani, la Oradea, orașul pe care îl iubea atât de mult. A fost căsătorit cu fosta scrimeră Ileana Gyulai-Jenei (1946 - 2021).

Jenei și-a dedicat toată viața sportului cu balonul rotund. ”Am avut aproape întotdeauna fotbaliști formidabili la dispoziție. Și, poate, am avut și eu ceva fler, ceva inspirație... Voi ați văzut antrenori mari cu jucători slabi? În special la Steaua și la națională, am lucrat cu oameni de calitate. Și pe gazon, și în afara lui. Fără acești oameni extraordinari, probabil că aș fi rămas un anonim!”, spunea nea Imi. Un lord al fotbalului.

A plecat să antreneze acolo, într-o altă lume. Noi nu îl vom uita și îi vom cinsti memoria, așa cum se cuvine. Drum lin, nea Imi! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris clubul Steaua București, într-o postare pe Facebook.