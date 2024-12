Elisabeta Lipă îi trage o smetie la plecare lui Antonio Colamonici

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a declarat, marţi, că plecarea antrenorului italian Antonio Colamonici de la conducerea tehnică a lotului olimpic de canotaj al României nu este o pierdere.

„Ca specialist în canotaj pot să spun că plecarea lui Antonio Colamonici nu este o pierdere, pentru că la un moment dat tot se întâmpla. Nu poţi să stai la infinit. Simţi nevoia să te duci acasă, Antonio are patru copii, deci probabil că aşa a decis că e mai bine pentru el. Modul în care a plecat este urât. Nu de ce a plecat. Pentru că e de înţeles de ce a plecat", a precizat Lipă

Lipă, autosuspendată din funcţia de preşedintă a Federaţiei Române de Canotaj în vara anului trecut, când a preluat mandatul la ANS, a menţionat că nu s-a certat cu Antonio Colamonici, așa cum se zvonește în lumea sportului. Italianul a plecat cu un mesaj postat pe grupul canotorilor, supărat că a fost implicat în scandalul premierilor din canotaj.

„Eu de un an şi jumătate nu mai sunt preşedinta Federaţiei Române de Canotaj. Deci eu nu am avut nicio ceartă, nicio discuţie cu Antonio Colamonici. E şocant nu că a plecat de la lotul olimpic al României... pentru că probabil şi-a dorit să plece acasă, însă pentru mine, omul Elisabeta Lipă, este şocant modul cum a plecat Antonio. Cel puţin în ceea ce mă priveşte pe mine trebuia să îmi spună un mare mulţumesc. Pentru că în toţi aceşti ani eu i-am pus la dispoziţie ca preşedintă de federaţie totul, cum nu reuşisem pentru niciun alt antrenor de până atunci. Tocmai pentru că am avut încredere şi l-am susţinut. Sincer vă spun însă că niciun antrenor principal, oricât de bun ar fi el, dacă nu are în spate specialişti şi ajutor, nu valorează nimic. El avea planuri de a rămâne în România (n.r. - obţinuse cetăţenia română) şi acesta este încă un motiv în plus să îmi spună mie un mare 'mulţumesc'. Nu ştiu de ce vorbeşte el despre 'lipsă de respect'. El e cel mai în măsură să spună cine nu l-a respectat. Eu i-am oferit tot respectul. Ce-i drept, de când sunt la ANS, nu am mai avut timpul necesar să mă ocup ca înainte pentru că sunt şi eu om", a spus fosta canotoare.

Decorat de Iohannis

Antrenorul Antonio Colamonici a anunţat că părăseşte lotul olimpic de canotaj al României, el fiind prezentat duminică în funcţia de director tehnic în cadrul Federaţiei Italiene de Canotaj. Sub comanda lui Colamonici, lotul olimpic de canotaj al României a câştigat două medalii de aur şi trei de argint la JO 2024, după ce obţinuse o medalie de aur şi două de argint la JO din 2021.

În septembrie, italianul Antonio Colamonici (53 de ani) a depus jurământul de credinţă şi a devenit oficial cetăţean român. Aflat în România din 2017, tehnicianul a adus României nu mai puţin de 184 de medalii la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale şi Europene la seniori şi tineret.

Antonio Colamonici a fost decorat de preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios" în grad de Cavaler pentru aportul său la câştigarea celor 5 medalii (2 de aur şi 3 de argint) ale lotului României de canotaj la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

În noiembrie, Colamonici a fost premiat cu titlul de antrenorul anului la gala premiilor Federaţiei Internaţionale de Canotaj (World Rowing).