Lipă, făcută praf de o antrenoare propusă pentru premiere cu peste 100.000 de euro: „Mi-e rușine!“

Ziua și scandalul pentru Elisabeta Lipă (60 de ani) în ultima perioadă. Cam așa a fost, de când a „transpirat“ în presă povestea discriminării probelor neolimpice, despre care Adevărul a scris aici. Iar apoi a „explodat“ în mass-media subiectul cu premierile propuse pentru lotul de cantoaj, cu niște sume revoltătoare, mai mari decât cele încasate de David Popovici pentru medaliile de la JO 2024, de pildă.

Problema și mai mare pentru Elisabeta Lipă e că, din postura de șefa Agenției Naționale pentru Sport și om care conduce Federația de Canotaj din „umbră“, ea și-a creat imaginea unui personaj cu apucături dictatoriale. Care ia deciziile după bunul plac, în funcție de preferințele personale. Oamenii care sunt în grațiiile ei ajung în niște situații incredibile. Cazul secundului de la canotaj, Sandu Pop, avansat în funcție pe „repede înainte“, cu doar 2 luni înaintea Jocurilor Olimpice, iar apoi propus pentru premiere cu suma de 238.000 de euro (!) e elocvent.

Despre acest caz a pomenit acum și antrenoarea de canotaj, Mariana Lupou (fostă Maliș). Aceasta se află, la rândul ei, pe tabelul cu premierile propuse pentru JO 2024, unde figurează cu suma de 102.375 de euro. Lupou e trecută la capitolul antrenorilor care „au depistat, selecționat și pregătit sportivii“. Aici, Mariana Lupou a contribuit la rezultatele obținute de Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Amalia Bereș, Vasile Marius Cozmiuc, Vasile Bejan, Vasile Țigănescu și Bogdan Băițoc.

În ciuda sumei pe care ar putea să o încaseze pentru contribuția ei la rezultatele de la JO 2024, Mariana Lupou e scârbită de ce se întâmplă la Federația de Canotaj, cu implicarea directă a Elisabetei Lipă. Despre aceste probleme a vorbit, pe larg, pentru „Gazeta Sporturilor“. Mai jos, redăm cele mai importante declarații oferite de Mariana Lupou.

Ce a spus Mariana Lupou despre ce se întâmplat la Federația de Canotaj?

*Noi n-am avut vreodată acces la acele liste de premieri. Nu le-am văzut niciodată. Acum cred că le-au scăpat pe scări de au apărut în presă. Văzând, în sfârșit, aceste liste, începi să îți pui intrebări. Fiindcă pentru performanțele obținute la Tokyo de foștii mei elevi, o medalie de aur și două de argint, am primit 90.000 de euro. Dar nu știu pentru ce, că noi nu știm cum și după ce criterii se întocmesc. Trebuie doar să acceptăm ce ne servește federația! Iar acum, la Paris, când am trei medaliați cu aur, doi cu argint, unul pe locul 4 și 4 pe locul 5, sunt trecută pe tabele cu 102.375. Nu vi se pare ciudat?!

*Totul a început după Olimpiada de la Tokyo. Fiindcă mi-am permis să le atrag atenția public celor de la federație. Văzusem cum la salonul de la aeroport, unde a fost primită delegația de cantonaj, Lipă era în față, radia și dădea explicații, iar în spatele ei le-am văzut pe fetele alea chinuite de la barca de 8 plus unu sau de la 4 vâsle, cum stăteau cu capul în pământ. Nu câștigaseră, dar de ce arătau așa?! Am auzit că le-a tocat, că nu putea ea să apară frumoasă la festivități. I-a deranjat că le-am spus asta și m-au anunțat că am fost exclusă de Comisia de Disciplină, de Comitetul Executiv federal. Ce pompos sună, nu?! Dar nu puteau să mă taie de tot de la premiere. Mi-au dat până la urmă cei 90.000 de euro, dar abia în 28 decembrie, deși ei stabiliseră sumele din august.

*Tot după Tokyo au apărut și presiunile. Fostul meu soț, Cristian Maliș, a reușit să convingă unii sportivi, ușor, așa, mai pe ocolite, să declare că a participat și el la selecția lor, să se lipească cumva de mine, pentru premieri în plus. Deși eu am dovezi filmate cu aceiași sportivi când spuneau că eu i-am selecționat! De ce m-a trecut acum federația ca Maliș, când eu sunt Lupou?! Tot așa, să se creadă că suntem o familie, deși suntem divorțați de câțiva ani. Ca să poată lua și Maliș jumătate din ce mi se cuvenea mie. Iar zilele trecute mi-a trimis Sandu Pop un mail în care mă anunța că unii sportivi au dat alte declarații despre cine i-a selecționat. Deci gata, făcuseră falsul! Și mi-a mai scris că nu mă mai aflu în evidențele lor la capitolul pregătire și de aia nu mă pot premia și pentru asta. Dar pe acele liste apar alți antrenori care fie n-au făcut selecție, fie pregătire cu sportivii, fie nu au fost la lotul de tineret. La ei cum e?!

*Am din ce să trăiesc! Dar mă deranjează minciuna și șmecheria ăstora! Când mi-au dat acei 90.000 de euo după Tokyo, îmi era și rușine, nu mai văzusem atâția bani în viața mea. Și acum mi-e rușine, că a devenit public că iau peste 100.000 de euro. Lumea zice: ia uite câți bani ia Lupou! Dar nu știe lumea cum a fost. Că eu nu am statura Elisabetei Lipă, sunt o femeie micuță, firavă, care mergea mereu în trening, că îmi era drag să îmi reprezint meseria. Și nu știe nimeni ce greu era să intri în școli conduse mai toate de directori PSD, să-i convingi să-ți dea copiii. Eu asta am făcut. Acum nu se mai face. Lipă zice că nu mai vor copiii să facă sport. Ba vor, dar trebuie căutați!

*Celor care muncesc, antrenorilor de la cluburi și de la școli sportive, li s-au dat sume infime. În schimb, unul ca Sandu Pop (n.r. – făcut secund înainte de JO 2024), care a fost numai două luni, va lua sute de mii de euro, la fel ca alții care au muncit la lot tot ciclul olimpic! (n.r. – trei ani, de la 2021 până în 2024).

*Am un dosar întreg cu de toate, dovezi scrise sau filmate, din interviuri și declarații date de sportivii care au fost convinși cumva să-și schimbe declarațiile. Și pentru tot ce se întâmplă cu premierile, cu aceste declarații modificate după atâția ani, am trimis totul la DNA. Fiindcă este fals și uz de fals ce au făcut cei din federație, fostul meu soț și acei sportivi. Pe mine pot să mă mintă, dar să vedem ce vor spune în fața unui procuror, a unui judecător. Nu e vorba despre răzbunare, despre bani, nu vreau să-i deranjez! Dar ei nu au înțeles asta, nu m-au băgat în seamă când le scriam, când îi rugam să nu facă asta. E vorba doar despre adevăr și dreptate.