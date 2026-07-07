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Ziarele scriu despre „răzbunarea belgiană”, Lukaku a executat „Dansul lui Trump”

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Campionatul Mondial 2026
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Belgia a câștigat cu 4-1 meciul cu SUA, iar publicațiile din lumea întregă au considerat că „Diavolii roșii” s-au răzbunat astfel după ce FIFA a anulat sancționarea americanului Folarin Balogun.

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„Diavolii roșii” n-au avut multe emoții, impunându-se prin golurile marcate de Charles De Ketelaere (min. 9, 33), Hans Vanaken (min. 58) și Romelu Lukaku (min. 90+3). Gazdele au reușit doar golul de onoare prin Malik Tillman (min. 31).

Marcator în prelungirile partidei, Romelu Lukaku a făcut un gest prin care a atras atenția tuturor. Atacantul a executat „Dansul lui Trump” împreună cu ai săi coechipieri. Iar această manifestare n-a fost numai una de bucurie, ci și de sfidare la adresa preşedintelui SUA, cel care a recunoscut că a cerut anularea cartonaşului roşu văzut de Folarin Balogun în partida cu Bosnia-Herțegovina.

Trebuie amintit că și mulţi sportivi americani susţinători ai lui Trump au preluat acel dans al preşedintelui, executându-l în lunile care au urmat alegerii sale.

După partida cu SUA, jucătorii belgieni au recunoscut că s-au simţit jigniţi de decizia FIFA. Antrenorul Rudi Garcia, în schimb, s-a ferit să facă alte declarații prin care să alimenteze scandalul mondial legat de suspendarea cartonaşului roşu primit de Folarin Balogun. Selecţionerul francez a subliniat că atacantul american nu a avut nicio vină în această afacere cu tentă politică.

Balogun a mers la antrenorul Belgiei după meci

Antrenorul Belgiei a spus că titularizarea lui Folarin Balogun „nu a fost un factor determinant”: „Nu era treaba noastră ce echipă vor alinia. A contat ceea ce voiam noi să facem în acest meci”, a spus Garcia, care a adăugat că a vorbit cu Balogun după meci: „A venit să mă vadă. Mi-a plăcut gestul lui. Nu are nicio vină. Nu el este cel care trebuie învinuit. I-am spus asta.”

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Eliminarea Statelor Unite în optimile de finală a stârnit numeroase reacții în presa internaţională. Fascicul de sport al cotidianului „New York Times”, „The Athletic” a comentat: „Fără să fie vina lui directă, Balogun s-a trezit în centrul unei controverse a lumii fotbalului în ultimele 36 de ore, devenind punctul central al celui mai mare scandal al turneului. El nu a avut, în general, un impact major asupra jocului. (...) Cu zeci de milioane de americani în faţa ecranelor TV, un entuziasm şi un sprijin popular fără precedent, a fost o oportunitate fără precedent pentru echipa SUA, pentru jucătorii săi şi pentru acest sport. Şi au irosit-o. Au eşuat în cel mai mare test din viaţa lor."

S-a vorbit despre „cel mai urât gol din istoria CM”

„Belgia a răzbunat lumea fotbalului", a titrat și tabloidul german „Bild”: „Când Balogun a intrat pe gazonul stadionului Lumen Park din Seattle, cu 29 de minute înainte de fluierul de start, a fost întâmpinat de ovaţiile asurzitoare ale fanilor americani. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi când a fost prezentat alături de colegii de echipă. În timpul meciului, însă, s-a văzut puţin, cu excepţia unei presupuse simulări şi a unui şut la finalul partidei."

Cunoscută drept foarte critică, presa britanică nu s-a abținut. „Daily Mail” a scris ironic: „Nici măcar Trump nu a reuşit să salveze Statele Unite de la eliminare. (...) Dorinţa lui a fost îndeplinită, dar, în final, acest lucru nu a avut prea mare importanţă. Pentru că în decursul a peste 90 de minute palpitante şi epuizante, la Seattle, atacantul belgian Charles De Ketelaere a fost cel care a contribuit la stabilirea rezultatului acestei confruntări." „The Sun” a subliniat că SUA a primit „cel mai urât gol din istoria Cupei Mondiale", ca urmare a greşelii grave a portarului Matt Freese.

În Spania, „Marca” a evidențiat superioritatea europenilor: „Belgia a transformat agitaţia în furie, dezbaterea în fotbal şi controversa într-o adevărată lecţie magistrală. (...) În această seară marcată de cazul Balogun, Diavolii Roşii au zdrobit Statele Unite, eliminând ultima ţară gazdă rămasă în competiţie graţie golurilor marcate de De Ketelaere, Vanaken şi Lukaku şi oferind cea mai bună prestaţie a lor de la Cupa Mondială. Nici atmosfera, nici graţia, nici visul american nu au putut opri o echipă belgiană care a luat justiţia în propriile mâini şi şi-a asigurat un loc în sferturile de finală, unde vor juca împotriva Spaniei."

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