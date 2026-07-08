Elveția s-a calificat în „sferturi” după 4-3 cu Columbia la loviturile de departajare

Echipa de fotbal a Elveției s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale după ce s-a impus cu 4-3 în fața Columbiei la loviturile de departajare, pe stadionul BC Place de Vancouver. Rezultatul a fost egal, 0-0, atât la finalul celor 90 de minute, cât și al prelungirilor.

Elveția atinge sferturile pentru prima oară de la ediția pe care a găzduit-o în 1954 și va înfrunta Argentina, la Kansas City, în 11 iulie.

Columbia a fost echipa care a atacat mai mult, care a creat mai mult, dar formația europeană a dovedit că este mai solidă și mai lucidă în momentele importante precum loviturile de departajare. Pentru elvețieni, au transformat Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten și Ruben Vargas, care l-au învins în momentul decisiv pe Camilo Vargas. A ratat doar Manuel Akanji. De la columbieni au înscris Juan Quintero, Jaminton Campaz și Lui Diaz, în timp de Davinson Sanchez și Cucho Hernandez au ratat, șutul ultimului fiind apărat de Gregor Kobel.

Lucumi a trimis balonul în transversală în prelungiri

Meciul a fost destul de închis, cu puține ocazii mari de gol. Sud-americanii au avut prima șansă notabilă, prin Puerta (min. 21), al cărui șut cu efect de la 16 metri a fost respins de Kobel. Echipa din Țara Cantoanelor a avut și ea două oportunități în prima parte, dar Camilo Vargas a apărat mingile trimise din unghi de Rieder (min. 30) și Ndoye (min. 32).

După pauză, Rieder a trimis în plasa laterală din lovitură liberă (min. 53), iar Diaz a șutat din întoarcere (min. 60), la poarta cealaltă, însă Kobel a reținut.

În prelungiri, odată cu oboseala, s-au înmulțit și ocaziile de gol, „Cafeteros” avându-le pe cele mai mari. Lucumi (min. 99) a trimis mingea în transversală cu o lovitură de cap, din 6 metri, după un corner executat de Quintero. Campaz a tras de la 25 de metri (min. 101), iar Kobel a respins cu emoții.

Echipa antrenată de Murat Yakin a trecut pe lângă gol prin Amdouni (min. 104), care a tras din întoarcere de la 10 metri, dar Camilo Vargas a apărat. Quintero (min. 112) și Xhaka (min. 114) au fost impreciși de la distanță, dar Campaz (min. 115) a ratat, singur cu portarul, șansa de a aduce victoria și calificarea echipei sale, după o greșeală a lui Xhaka.

Acesta a fost al șaselea meci de la CM 2026 în care s-a ajuns în prelungiri (primul din optimile de finală) și al patrulea care a avut nevoie și de lovituri de departajare.

Elveția a pierdut doar unul din ultimele 19 meciuri disputate.

Cristiano Ronaldo susține că s-a încercat „uciderea sa în ultimii 23 de ani”

Elveția - Columbia 0-0 (4-3 la loviturile de departajare)

VANCOUVER (8 iulie 2026) * Stadion: BC Place de Vancouver * Spectatori: 52.497 * Arbitru: Ivan Barton (El Salvador) * Arbitri asistenți: David Moran (El Salvador), Antonio Pupiro (Nicaragua) * Arbitrul nr. 4: Katia Garcia (Mexic) * Arbitrul asistent de rezervă: Sandra Ramirez (Mexic) * Arbitrul video: Guillermo Pacheco (Mexic) * Arbitri asistenți VAR: Armando Villarreal (SUA), Ivan Bebek (Croația)

Au executat în ordine loviturile de departajare: Juan Quintero 0-1 (gol), Granit Xhaka 1-1 (gol), Davinson Sanchez 1-1 (ratare - bară), Zeki Amdouni 2-1 (gol), Jaminton Campaz 2-2 (gol), Manuel Akanji 2-2 (ratare - șut peste), Cucho Hernandez 2-2 (ratare - apără Gregor Kobel), Cedric Itten 3-2 (gol), Luis Diaz 3-3 (gol), Ruben Vargas 4-3 (gol).

Cartonașe galbene: Xhaka (min. 51), Zakaria (min. 59), Suarez (min. 60), Sanchez (min. 94), Muheim (min. 105).

Elveția: 1. Gregor Kobel - 6. Denis Zakaria (3. Silvan Widmer, 87), 4. Nico Elvedi, 5. Manuel Akanji, 13. Ricardo Rodriguez (2. Miro Muheim, 71) - 14. Ardon Jashari (15. Djibril Sow, 46), 10. Granit Xhaka (cpt.), 8. Remo Freuler - 11. Dan Ndoye (17. Ruben Vargas, 90+1), 7. Breel Embolo (26. Cedric Itten, 87), 22. Fabian Rieder (23. Zeki Amdouni, 103).

Rezerve neutilizate: 12. Yvon Mvogo, 21. Marvin Keller - 18. Eray Comert, 24. Aurele Amenda, 16. Christian Fassnacht, 19. Noah Okafor.

Antrenor: Murat Yakin.

Columbia: 12. Camilo Vargas - 2. Daniel Munoz, 23. Davinson Sanchez, 3. Jhon Lucumi (13. Yerry Mina, 119), 17. Johan Mojica - 16. Jefferson Lerma (6. Richard Rios, 82) - 14. Gustavo Puerta, 11. Jhon Arias (21. Jaminton Campaz, 65) - 10. James Rodriguez (cpt. / 20. Juan Quintero, 66), 25. Luis Suarez (19. Cucho Hernandez, 82), 7. Luis Diaz.

Rezerve neutilizate: 1. David Ospina, 24. Alvaro Montero - 4. Santiago Arias, 18. Willer Ditta, 22. Deiver Machado, 5. Kevin Castano, 8. Jorge Carrascal, 15. Juan Portilla, 9. Jhon Cordoba, 26. Andres Gomez.

Antrenor: Nestor Gabriel Lorenzo.

Campionatul Mondial de fotbal 2026

Optimi de finală

Canada - Maroc 0-3

Paraguay - Franța 0-1

Brazilia - Norvegia 1-2

Mexic - Anglia 2-3

Portugalia - Spania 0-1

Marți, 7 iulie 2026

Belgia - SUA 4-1

Argentina - Egipt 3-2

Elveția - Columbia 0-0 (4-3 la lovituri de departajare)

Sferturi de finală

Joi, 9 iulie 2026

Ora 23.00: Franța - Maroc

Vineri, 10 iulie 2026

Ora 22.00: Spania - Belgia

Duminică, 12 iulie 2026

Ora 0.00: Norvegia - Anglia

Ora 4.00: Argentina - Elveția