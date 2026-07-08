search
Miercuri, 8 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Elveția s-a calificat în „sferturi” după 4-3 cu Columbia la loviturile de departajare

0
Campionatul Mondial 2026
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Echipa de fotbal a Elveției s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale după ce s-a impus cu 4-3 în fața Columbiei la loviturile de departajare, pe stadionul BC Place de Vancouver. Rezultatul a fost egal, 0-0, atât la finalul celor 90 de minute, cât și al prelungirilor.

Elvețienii n-au mai atins sferturile de finală la CM din 1954 (Foto: EPAImages)
Elvețienii n-au mai atins sferturile de finală la CM din 1954 (Foto: EPAImages)

Elveția atinge sferturile pentru prima oară de la ediția pe care a găzduit-o în 1954 și va înfrunta Argentina, la Kansas City, în 11 iulie.

Columbia a fost echipa care a atacat mai mult, care a creat mai mult, dar formația europeană a dovedit că este mai solidă și mai lucidă în momentele importante precum loviturile de departajare. Pentru elvețieni, au transformat Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten și Ruben Vargas, care l-au învins în momentul decisiv pe Camilo Vargas. A ratat doar Manuel Akanji. De la columbieni au înscris Juan Quintero, Jaminton Campaz și Lui Diaz, în timp de Davinson Sanchez și Cucho Hernandez au ratat, șutul ultimului fiind apărat de Gregor Kobel.

Lucumi a trimis balonul în transversală în prelungiri

Meciul a fost destul de închis, cu puține ocazii mari de gol. Sud-americanii au avut prima șansă notabilă, prin Puerta (min. 21), al cărui șut cu efect de la 16 metri a fost respins de Kobel. Echipa din Țara Cantoanelor a avut și ea două oportunități în prima parte, dar Camilo Vargas a apărat mingile trimise din unghi de Rieder (min. 30) și Ndoye (min. 32).

După pauză, Rieder a trimis în plasa laterală din lovitură liberă (min. 53), iar Diaz a șutat din întoarcere (min. 60), la poarta cealaltă, însă Kobel a reținut.

În prelungiri, odată cu oboseala, s-au înmulțit și ocaziile de gol, „Cafeteros” avându-le pe cele mai mari. Lucumi (min. 99) a trimis mingea în transversală cu o lovitură de cap, din 6 metri, după un corner executat de Quintero. Campaz a tras de la 25 de metri (min. 101), iar Kobel a respins cu emoții.

Elvețienii și columbienii n-au reușit să marcheze în 120 de minute (Foto: EPAImages)
Elvețienii și columbienii n-au reușit să marcheze în 120 de minute (Foto: EPAImages)

Echipa antrenată de Murat Yakin a trecut pe lângă gol prin Amdouni (min. 104), care a tras din întoarcere de la 10 metri, dar Camilo Vargas a apărat. Quintero (min. 112) și Xhaka (min. 114) au fost impreciși de la distanță, dar Campaz (min. 115) a ratat, singur cu portarul, șansa de a aduce victoria și calificarea echipei sale, după o greșeală a lui Xhaka.

Acesta a fost al șaselea meci de la CM 2026 în care s-a ajuns în prelungiri (primul din optimile de finală) și al patrulea care a avut nevoie și de lovituri de departajare.

Elveția a pierdut doar unul din ultimele 19 meciuri disputate.

Portarul Elveției a fost mai norocos la loviturile de departajare (Foto: EPAImages)
Portarul Elveției a fost mai norocos la loviturile de departajare (Foto: EPAImages)
Cristiano Ronaldo susține că s-a încercat „uciderea sa în ultimii 23 de ani”

Elveția - Columbia 0-0 (4-3 la loviturile de departajare)

VANCOUVER (8 iulie 2026) * Stadion: BC Place de Vancouver * Spectatori: 52.497 * Arbitru: Ivan Barton (El Salvador) * Arbitri asistenți: David Moran (El Salvador), Antonio Pupiro (Nicaragua) * Arbitrul nr. 4: Katia Garcia (Mexic) * Arbitrul asistent de rezervă: Sandra Ramirez (Mexic) * Arbitrul video: Guillermo Pacheco (Mexic) * Arbitri asistenți VAR: Armando Villarreal (SUA), Ivan Bebek (Croația)

Au executat în ordine loviturile de departajare: Juan Quintero 0-1 (gol), Granit Xhaka 1-1 (gol), Davinson Sanchez 1-1 (ratare - bară), Zeki Amdouni 2-1 (gol), Jaminton Campaz 2-2 (gol), Manuel Akanji 2-2 (ratare - șut peste), Cucho Hernandez 2-2 (ratare - apără Gregor Kobel), Cedric Itten 3-2 (gol), Luis Diaz 3-3 (gol), Ruben Vargas 4-3 (gol).

Cartonașe galbene: Xhaka (min. 51), Zakaria (min. 59), Suarez (min. 60), Sanchez (min. 94), Muheim (min. 105).

Elveția: 1. Gregor Kobel - 6. Denis Zakaria (3. Silvan Widmer, 87), 4. Nico Elvedi, 5. Manuel Akanji, 13. Ricardo Rodriguez (2. Miro Muheim, 71) - 14. Ardon Jashari (15. Djibril Sow, 46), 10. Granit Xhaka (cpt.), 8. Remo Freuler - 11. Dan Ndoye (17. Ruben Vargas, 90+1), 7. Breel Embolo (26. Cedric Itten, 87), 22. Fabian Rieder (23. Zeki Amdouni, 103).

Rezerve neutilizate: 12. Yvon Mvogo, 21. Marvin Keller - 18. Eray Comert, 24. Aurele Amenda, 16. Christian Fassnacht, 19. Noah Okafor.

Antrenor: Murat Yakin.

Columbia: 12. Camilo Vargas - 2. Daniel Munoz, 23. Davinson Sanchez, 3. Jhon Lucumi (13. Yerry Mina, 119), 17. Johan Mojica - 16. Jefferson Lerma (6. Richard Rios, 82) - 14. Gustavo Puerta, 11. Jhon Arias (21. Jaminton Campaz, 65) - 10. James Rodriguez (cpt. / 20. Juan Quintero, 66), 25. Luis Suarez (19. Cucho Hernandez, 82), 7. Luis Diaz.

Rezerve neutilizate: 1. David Ospina, 24. Alvaro Montero - 4. Santiago Arias, 18. Willer Ditta, 22. Deiver Machado, 5. Kevin Castano, 8. Jorge Carrascal, 15. Juan Portilla, 9. Jhon Cordoba, 26. Andres Gomez.

Antrenor: Nestor Gabriel Lorenzo.

Campionatul Mondial de fotbal 2026

Optimi de finală

Canada - Maroc 0-3

Paraguay - Franța 0-1

Brazilia - Norvegia 1-2

Mexic - Anglia 2-3

Portugalia - Spania 0-1

Marți, 7 iulie 2026

Belgia - SUA 4-1

Argentina - Egipt 3-2

Elveția - Columbia 0-0 (4-3 la lovituri de departajare)

Sferturi de finală

Joi, 9 iulie 2026

Ora 23.00: Franța - Maroc

Vineri, 10 iulie 2026

Ora 22.00: Spania - Belgia

Duminică, 12 iulie 2026

Ora 0.00: Norvegia - Anglia

Ora 4.00: Argentina - Elveția 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot ce era necesar să se simtă bine în timpul programului”
digi24.ro
image
O angajată din Spania și-a mărit singură salariul cu 20.000 de euro. A fost concediată, dar nu va trebui să returneze banii
stirileprotv.ro
image
Război în SCANDALUL vaccinurilor! Rogobete respinge acuzațiile de „trădare” și îi cere lui Voiculescu să își asume eroarea
gandul.ro
image
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
mediafax.ro
image
Decizie ciudată la Dinamo! Abia transferat în vară, a fost cedat definitiv la altă echipă
fanatik.ro
image
Magistrala 6 de metrou înaintează sub București: Câți kilometri au excavat „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana” și care este stadiul stațiilor
libertatea.ro
image
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui aparțineau
digi24.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
digisport.ro
image
Trei zodii traversează, de pe 8 iulie, un val de energie pozitivă. Timp de trei luni vor trăi o perioadă plină de împliniri, bani, noroc și bucurie
click.ro
image
Proprietara terenului unde se află „Focul Viu” din Buzău s-a săturat de atâția turiști și a blocat accesul
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Batoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoare
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
La ce oră va intra pensia pe card vineri, 10 iulie? Ordinea în care sunt virate sumele, în funcție de bancă
newsweek.ro
image
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
prosport.ro
image
Ce fac grecii ca să scape de peștele-iepure. Măsura luată pentru protejarea turiștilor
playtech.ro
image
Avocatul lui Djokovic rupe tăcerea în scandalul pariurilor pe cartonaş galben: „O înscenare! CFR Cluj şi Neluţu Varga vor să-i rupă contractul? Damjan este nevinovat!” Exclusiv
fanatik.ro
image
Se analizează legislația pentru alegeri anticipate. Politolog: ”Nu sunt, deocamdată, o amenințare reală. Singurul care poate declanșa acest proces este președintele”
ziare.com
image
Câștiga 60.000 $ pe lună, dar a ajuns falit și soția l-a părăsit: ”I-am pierdut pe toți”
digisport.ro
image
Gustarea care ține de foame și poate susține sănătatea rinichilor. Este recomandată de experți
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la summitul NATO. Avem imaginile cu ţinuta non-conformistă
romaniatv.net
image
Mai mulți bani la pensie. Cât se va plăti din luna iunie 2026
mediaflux.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, criticați după o apariție alături de fiicele lor: „Fetele sunt tot nepieptănate”
click.ro
image
Viața Săgetătorilor se schimbă radical! Cristina Demetrescu a făcut anunțul: „Ar fi bine să încerce”
click.ro
image
Cum o duce fiul Corneliei Catanga în America: „Nici acolo nu umblă câinii cu covrigi în coadă.” Ce meserie are, de fapt
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)
Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adina Buzatu dă de pământ cu bărbații care merg în bustul gol la plajă: „Ei sunt cu ciorba în gură și tu cu burta pe masă”
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, criticați după o apariție alături de fiicele lor: „Fetele sunt tot nepieptănate”

OK! Magazine

image
„De două ori pe noapte, cum m-ați sfătuit…” Scrisoarea explicită a Regelui Spaniei către părinții lui, despre noaptea nunții

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Suplimentul pe care un cardiolog îl ia zilnic pentru sănătatea inimii