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După episodul Balogun, Anglia vrea să ceară anularea suspendării lui Quansah

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Campionatul Mondial 2026
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Faptul că FIFA a anulat sancționarea americanului Folarin Balogun a creat un precedent periculos. „The Athletic” a scris că Federaţia Engleză (FA) analizează în prezent posibilitatea de a depune apel pentru anularea suspendării fundaşului Jarell Quansah.

Quansah a fost eliminat în minutul 54 al meciului cu Mexic (Foto: EPAImages)
Quansah a fost eliminat în minutul 54 al meciului cu Mexic (Foto: EPAImages)

Fotbalistul britanic a văzut cartonaşul roşu în meciul împotriva Mexicului (3-2), din optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026. Conform articolului 10.5 din regulamentul FIFA, „orice eliminare duce automat la suspendarea jucătorului pentru următorul meci al echipei”. Însă lucrurile s-au schimbat de la anularea suspendării atacantului american Folarin Balogun, care a văzut cartonașul roșu în meciul cu Bosnia şi Herţegovina. Decizia a fost luată de forul mondial și acesta a putut juca în optimile de finală împotriva Belgiei. Ceea ce nu prea a folosit echipei SUA, care a pierdut clar (1-4).

Anularea suspendării lui Folarin Balogun a stârnit și reacţii amuzante şi ironice. În Italia, de pildă, cineva a propus anularea preliminariilor CM de fotbal 2026, implicit redisputarea acestora. „Poate așa se va califica și Squadra Azzurra la turneul final”.

Fost mare portar, Oliver Kahn a propus rejucarea finalei din 2002 împotriva Braziliei. Mai exact, acesta ar dori „să se anuleze cartonaşul galben arătat lui Michael Ballack în semifinala CM din 2002”. Marcator, dar avertizat în meciul împotriva Coreei de Sud (1-0), mijlocaşul ofensiv german fusese suspendat pentru finală din cauza cumulului de cartonașe galbene. Fostul portar a continuat pe aceeaşi linie, spunând că „dacă tot am ajuns aici, am putea la fel de bine să jucăm din nou finala împotriva Braziliei”. Atunci Germania nu l-a putut folosi pe Ballack și a pierdut (0-2) finala cu Brazilia.

Englezii și francezii vor anularea unor cartonașe! 

Iată, însă, că mai multe federaţii intenţionează să conteste deciziile disciplinare. Pe listă se află Federaţia Engleză de Fotbal (FA) în cazul lui Quansah. De asemenea, Franţa a solicitat anularea cartonaşului galben văzut de Michael Olise în meciul cu Paraguay (1-0), tot din optimile de finală.

Federaţia Engleză de Fotbal (FA) ar dori iertarea lui Quansah (Foto: EPAImages)
Federaţia Engleză de Fotbal (FA) ar dori iertarea lui Quansah (Foto: EPAImages)

Quansah a fost eliminat în minutul 54 al meciului disputat duminică, 5 iulie, pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, în urma unei intrări puternice asupra mexicanului Jesus Gallardo. Deoarece a fost catalogat drept fault grav, fundașul lui Bayer Leverkusen risca suspendat pentru două meciuri.

Doi parlamentari britanici s-au adresat direct lui Gianni Infantino, cerându-i să ia măsuri pentru anularea suspendării lui Quansah în meciul din sferturile de finală împotriva Norvegiei: „Stimate Gianni Infantino, (…) deşi sunt convins că acest cartonaş roşu a fost justificat şi că regulile de arbitraj trebuie aplicate în mod consecvent, consider că ar fi înţelept să se amâne suspendarea sa până la finalul acestei Cupe Mondiale”, a scris deputatul Noah Law.

Parlamentarul a continuat pe același ton: „Ştim că o situaţie similară a avut loc mai devreme în cadrul competiţiei, când atacantul american Folarin Balogun a văzut un cartonaş roşu în şaisprezecimile de finală. Integritatea oricărei competiţii internaţionale de anvergură se bazează nu numai pe respectarea regulilor de către jucători şi oficiali, ci şi pe aplicarea lor echitabilă faţă de toate naţiunile participante”.

Law a subliniat că toate echipele participante la CM de fotbal ar trebui să beneficieze de aceleaşi tratament ca Statele Unite, ţara co-organizatoare a acestei competiţii alături de Canada și Mexic. „Sunt convins că nu vom putea justifica o situaţie în care un jucător ar beneficia de o suspendare amânată, în timp ce altul, în circumstanţe practic similare, nu ar avea parte de aceasta. Într-un moment în care sistemul nostru multilateral şi ordinea internaţională bazată pe norme sunt ameninţate, vă îndemn să trataţi această chestiune cu cea mai mare seriozitate”, a scris acesta.

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