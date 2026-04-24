Fotografii șocante la procesul lui Maradona. Imaginile cu argentinianul i-au îngenuncheat familia: „Edeme la membre, abdomen bombat ca un balon!”

În cadrul desfășurării procesului privind moartea idolului argentinian, Diego Maradona, au fost prezentate o serie de imagini tulburătoare pentru întreaga sa familie, conform AFP.

Procesul se desfășoară împotriva cadrelor medicale, care l-ar fi „ucis cu neglijența” pe celebrul fotbalist. Este vorba despre o multitudine de imagini care prezintă starea degradată a lui Maradona, pe patul de moarte. Argentinianul era aproape de nerecunoscut, umflat în mai multe părți ale corpului. Cea mai tulburătoare imagine cu fotbalistul ar fi fost cea în care burta acestuia luase forma „unui balon”, fiind totodată și extrem de deformată.

„Avea multe edeme, fața foarte umflată, edeme la membre, un abdomen bombat. Ca un balon!”, a descris la bară Juan Carlos Pinto, medicul de urgenţă care a sosit cu ambulanţa, la 25 noiembrie 2020, la casa din Tigre (la nord de Buenos Aires) unde Maradona se afla în convalescenţă.

„Abdomenul era foarte umflat. Acest lucru poate fi cauzat de o cantitate mare de grăsime, deoarece era obez, sau de lichid. În acest caz, erau ambele: un pacient obez cu ascită!”, o acumulare de lichid în abdomen, a spus medicul. La audiere a fost prezentat un videoclip lung, de 17 minute, realizat de poliţia ştiinţifică. În acesta apărea Maradona pe patul de moarte, îmbrăcat în pantaloni scurţi de fotbal şi tricou negru, ridicat peste un abdomen deformat, îngrozitor de umflat.

Fiica sa, Gianinna, nu a putut privi imaginile. A izbucnit în lacrimi

Anterior, procurorul arătase o fotografie de format mare a cadavrului. Gianinna, una dintre fiicele lui Maradona, care plângea deja în timpul descrierii făcute de dr. Pinto, nu mai privea. Şi-a ţinut faţa ascunsă în mâini pe toată durata videoclipului. Şapte profesionişti din domeniul sănătăţii (medic, psihiatru, psiholog, asistenţi medicali) sunt judecaţi din nou de o săptămână la San Isidro, lângă Buenos Aires, pentru neglijenţe potenţial fatale în îngrijirea lui Maradona în ultimele săptămâni de viață.

„Nu părea că pacientul se afla în îngrijire medicală la domiciliu!”

Legendarul fotbalist argentinian, campion mondial în 1986, a murit la vârsta de 60 de ani în urma unui stop cardiorespirator şi a unui edem pulmonar, în patul său dintr-o locuinţă închiriată, unde se afla în convalescenţă la domiciliu după o operaţie neurochirurgicală fără complicaţii. Un poliţist şi medicul care au depus mărturie joi au subliniat, de asemenea, caracterul inadecvat al acestei case de convalescență.

„Nu exista niciun defibrilator, nici oxigen, nimic. În cameră nu se găsea nimic care să indice că pacientul se afla în îngrijire medicală la domiciliu!”, a subliniat dr. Pinto. „Pentru mine, era o cameră obişnuită, nu un loc destinat îngrijirii unei persoane. Ca o cameră din casa mea!”, a adăugat comisarul Lucas Farias, unul dintre poliţiştii sosiţi la faţa locului în ziua decesului.

Pedepse cu închisoarea de până la 25 de ani

Inculpaţii riscă pedepse cu închisoarea între 8 şi 25 de ani. Aceştia neagă orice responsabilitate, invocând specializarea lor şi rolul lor limitat, care, în opinia lor, nu are nicio legătură cu cauzele naturale ale decesului. Un prim proces a fost anulat în mai 2025, după mai mult de 20 de ședințe, pe fondul unui scandal: una dintre cele trei judecătoare colaborase în secret la realizarea unui serial documentar despre caz, în care ea însăşi apărea ca protagonistă. De atunci, ea a fost destituită. Al doilea proces, cu două ședințe pe săptămână, s-ar putea prelungi până în iulie, conform news.ro.