Echipa etapei a 5-a din Superliga de fotbal! Jucătorii care au produs marea surpriză domină primul 11

În cadrul celei de-a cincea etape din noul sezon al Superligii, Unirea Slobozia a fost formația care a produs marea surpriză, impunându-se în fața campioanei României, pe arena din Ghencea, scor 1-0.

Victoria răsunătoare a ialomițenilor a făcut ca doi jucători ai formației să fie incluși în cel mai bun prim 11 al etapei, alături de antrenorul Andrei Prepeliță, care a fost desemnat antrenorul săptămânii.

De asemenea, în echipa etapei au fost incluși și doi jucători de la UTA Arad, după ce formația s-a impus în fața celor de la Farul Constanța, scor 2-1.

Cel mai bun prim 11 al etapei 5 din SuperLiga României: Rusu (Slobozia) - Mikanovic (U Cluj), Pospelov (UTA), Romanchuck (Universitatea Craiova), B. Marian (Petrolul) - Ciobanu (Oțelul), Purece (Slobozia), Cîrjan (Dinamo) - Dobre (Rapid), Tzionis (UTA), Bodișteanu (Botoșani).

Ce urmează: programul etapei 6 din Superliga

15 august 2025:

19.00: Unirea Slobozia vs. FC Metaloglobus

21.30: Dinamo Bucuresti vs. UTA Arad

16 august 2025:

21.30: FC Petrolul vs. FC Hermannstadt

17 august 2025

16.15: Csikszereda vs. Universitatea Craiova

18.30: CFR Cluj vs. FC Botosani

21.30: FC Rapid vs. FCSB

18 august 2025

19.00: FC Argeș vs. Otelul Galati

21.30: Farul Constanta vs. U Cluj.