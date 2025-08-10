FCSB se face din nou de râs. Unirea Slobozia a plecat cu toate punctele de pe terenul campioanei

FCSB nu se regăsește în acest debut de campionat, ba, mai mult, se face de râs aproape meci de meci. Campioana a pierdut la o echipă din Andorra, a fost eliminată din Liga Campionilor de o formație anonimă din Macedonia de Nord, iar aseară a fost învinsă de Unirea Slobozia, pe teren propriu.

Roș-albaștrii au dres un pic busuiocul joia trecută, când au revenit de la 0-2 și au învins cu 3-2 pe Drita, în turul 3 preliminar din Europa League. Victoria cu kosovarii a fost un simplu foc de paie, FCSB revenind la prestațiile obișnuite din acest sezon. După o evoluție comică, formația lui Elias Charalambous a pierdut în Ghencea, 0-1 cu Unirea Slobozia.

Oaspeții au marcat în prima repriză prin Rotund, un puști împrumutat de la Dinamo, și au rezistat în final unui asalt al echipei campioane, care a trecut pe lângă egalare în minutul 55, când Juri Cisotti a trimis în transversală (55), apoi şutul său din foarfecă a fost respins de portarul Denis Rusu (80). Goalkeeper-ul moldovean s-a remarcat şi la şutul lui David Kiki (82), din marginea careului.

Modesta formația ialomițeană le-a administrat celor de la FCSB a treia înfrângere consecutivă din campionat (după 1-2 cu Farul și 3-4 cu Dinamo), astfel că roș-albaștrii rămân în coada clasamentului, cu doar 4 puncte adunate în 5 etape.





Pentru FCSB urmează două meciuri vitale, joi, returul cu Drita din turul 3 preliminar al Europa League și duminică, derbyul cu Rapid, din Giulești.

FCSB - Unirea Slobozia 0-1 (0-1)

Stadion Steaua - Bucureşti

A marcat: Raul Rotund (35).