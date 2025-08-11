search
Rapid s-a împotmolit la Galați și a cedat primul loc în Superligă

Oțelul și Rapid și-au împărțit punctele în meciul de luni seară care a tras cortina peste etapa cu numărul 5 în Superliga de fotbal a României. S-a terminat 1-1 la Galați.

Moldovenii au fost aprigi în prima repriză

Andrei Ciobanu (27 de ani) a deschis scorul pentru gazde în minutul 33. Giuleștenii au egalat în minutl 60 prin Alex Dobre (26 de ani), în minutul 60.

Titularizat de antrenorul Costel Gâlcă, atacantul francez Antoine Baroan (25 de ani) n-a mai reușit să fie decisiv, ca în jocul cu Botoșani, când a reușit o „dublă” venind de pe banca de rezerve.

În urma acestui rezultat, Rapid este pe locul secund, cu 11 puncte, la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

În schimb, Oțelul este pe locul 9, cu o zestre de 6 puncte.

