Visul mondial al Argentinei, oprit în finală. Betano răsplătește suporterii care au crezut până la capăt

Toate mizele plasate pe pariul antepost prin care Argentina era dată campioană mondială sunt returnate sub formă de Pariuri Gratuite

Timp de câteva săptămâni, în vara lui 2026, o bună parte a lumii fotbalului a crezut din nou în Argentina. Pornită printre principalele favorite ale Cupei Mondiale, echipa a mers meci după meci până în ultimul act al competiției, ținând viu visul unui nou titlu. Pe 19 iulie, într-o finală decisă abia în prelungiri, acel vis s-a oprit: trofeul a fost cucerit de Spania.

Pentru mulți dintre cei care au urmărit turneul, dezamăgirea a fost pe măsura speranței. Argentina fusese la un singur meci distanță de glorie, iar suporterii care mizaseră pe ea au trăit competiția la intensitate maximă, până în ultimele minute.

În loc să lase povestea să se încheie aici, Betano a ales să fie alături de cei care au crezut până la capăt. Toate mizele plasate pe pariul antepost prin care Argentina era dată campioană mondială sunt returnate sub formă de Pariuri Gratuite — o valoare pe care jucătorii o pot îndrepta acum către următorul mare capitol al fotbalului: pariurile antepost pe câștigătoarea Ligii Campionilor.

Gestul face parte dintr-o serie de inițiative prin care Betano își propune să ofere experiențe dincolo de mecanica tradițională a pariurilor sportive și să rămână aproape de comunitatea sa în momentele care contează.

Iar momentele importante nu întârzie: odată încheiată Cupa Mondială, atenția se mută către noul sezon european, în care UEFA Champions League se anunță, din nou, una dintre cele mai urmărite competiții ale anului.

Detaliile complete ale campaniei și condițiile de participare sunt disponibile pe platforma Betano.