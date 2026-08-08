„Este nevoie să reducem cu toții consumul”. Solidaritate în criza energetică: Firmele din București opresc reclamele luminoase

Primăria Municipiului București (PMB) le mulțumește firmelor de publicitate outdoor, într-un mesaj publicat sâmbătă, 8 august, pentru că au oprit ecranele digitale și iluminatul panourilor publicitare în intervalul 20:00-23:00, în contextul stării de alertă din sectorul energetic, instituită pentru luna august.

„Le mulțumim firmelor de publicitate outdoor care au înțeles că este nevoie să reducem cu toții consumul de energie electrică.

Cele mai mari din piață au răspuns prompt, în acea zi sau a doua zi, apelului pe care l-am făcut în urmă cu trei zile ca să oprească ecranele digitale și iluminatul panourilor publicitare, între orele 20.00-23.00, până la finele acestei luni.

Vorbim despre Faraway Media, Phoenix Media și Euromedia”, a transmis PMB.

Săptămâna aceasta, Primăria Capitalei anunța că a adoptat o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie.

„Compania Municipală de Iluminat Public București, Termoenergetica, ADP București și toate instituțiile din subordinea PMB vor lua, de azi, o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică.

Primarul general Ciprian Ciucu le-a cerut companiilor municipale, considerate mare consumatoare de energie, să vină fiecare cu un plan de soluții”, transmite PMB într-un comunicat, asigurând că măsurile nu vor afecta calitatea și buna funcționare a serviciilor publice pentru bucureșteni.

Primarul Capitalei a decis, printre altele, ca Poliția Locală a Municipiului București să notifice miercuri operatorii de panouri publicitare digitale sau iluminate ca să sisteze alimentarea lor în intervalul orar critic, care este 20:00-23:00.

De asemenea, Societatea de Transport București (STB) și-a suspendat încărcarea autobuzelor electrice în intervalul 19.30–23.00, a redus sau opri spălările exterioare și lucrările cu aer comprimat din schimbul al doilea, a pornit iluminatul platformelor de parcare doar după ora 22.00 și a reprogramat activitățile de întreținere și mentenanță în afara intervalului critic.