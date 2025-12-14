„Berlusconi din Balcani”. Gigi Becali, făcut praf de către străini pentru declarațiile „crude” la adresa rivalelor din Europa League

FCSB a obținut o victorie spectaculoasă în fața echipei Feyenoord, scor 4-3, în cea de-a șasea etapă a grupelor Europa League.

Cu cele 6 puncte acumulate până în prezent, FCSB are nevoie, cel puțin teoretic, de încă 4 puncte din ultimele două partide cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, pentru a-și asigura calificarea în play-off-ul competiției.

Triumful în fața olandezilor i-a oferit încredere patronului clubului, care și-a exprimat dorința ca echipa să ajungă din nou în primăvara europeană. Gigi Becali a avut declarații ferme și pline de ambiție la adresa viitorilor adversari, pregătind terenul pentru confruntările care urmează.

„Noi trebuia să avem acum 12 puncte. Noi o să avem 12. De ce să nu am două victorii (n.r. cu Zagreb și Fenerbahce)? Aduc jucătorii noi și îi spulber. Lasă că batem acum și ne-am calificat!”, a spus Gigi Becali, conform Euro Fotbal.

Cuvintele patronului FCSB-ului au atras atenția și în afara României. Interesant este că primele reacții nu au venit din partea Croației sau Turciei, ci din Bosnia și Herțegovina, țară care nu are echipe în Europa League.

„Cunoscut adesea pentru declarațiile lipsite de gust...”

Jurnaliștii de la Sarajevo l-au poreclit pe Becali „Berlusconi din Balcani”, amintind că este faimos pentru declarațiile sale controversate și adesea șocante.

„Puțini patroni din această parte a Europei atrag la fel de multă atenție precum omul cunoscut sub numele de `Berlusconi din Balcani`. Silvio Berlusconi, fostul proprietar al lui Milan, nu a fost atât de crud în declarațiile sale când a vorbit despre adversari.

Gigi Becali, controversatul proprietar al echipei românești FCSB, a ridicat din nou praful înaintea meciului european. În stilul său recognoscibil și încrezător, Becali a anunțat că echipa sa merge la Zagreb pentru a o învinge pe Dinamo.

Cunoscut pentru declarații adesea provocatoare și lipsite de gust, Becali consideră că echipa sa are calitatea, experiența și mentalitatea necesare pentru a face față presiunii de pe Maksimir (n.r.- stadionul lui Dinamo Zagreb)!”, au notat cei de la sportsport.ba.