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Englezul Jordan Henderson s-a accidentat grav în timp ce sărbătorea cu fanii

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Campionatul Mondial 2026
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Victoria pe care Anglia a obținut-o în meciul cu Mexic (3-2) i-a făcut pe fotbaliștii britanici să se bucure excesiv. Jordan Henderson (36 de ani), de pildă, a sărit peste un panou publicitar, a căzut și a fost operat la mână!

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Dorind să sărbătorească victoria alături de suporteri, mijlocașul a sărit peste un panou publicitar, a căzut și a rămas la sol. Echipele medicale au intervenit, iar apoi a părăsit terenul pe targă. Henderson a fost transportat la un spital din Ciudad de México.

Antrenorul Thomas Tuchel a anunțat la conferința de presă că jucătorul s-a accidentat destul de grav la încheietura mâinii şi că ar putea fi operat. Ceea ce s-a și întâmplat. Astfel că experimentatul mijlocaş de la Brentford a devenit indisponibil până la finalul competiției.

Paradoxal, Henderson nu a evoluat împotriva Mexicului, însă acesta se numără printre liderii lotului Angliei la acest turneu final al CM de fotbal.

La final, Kane a declarat: „A fost un meci nebun. A trebuit să luptăm. A trebuit să găsim o soluţie. În ciuda tuturor acestor circumstanţe, am găsit o cale să câştigăm. Suporterii noştri? Uitaţi-vă la ei! Sunt un sprijin incredibil, incredibil. Am rămas fără cuvinte. Nici măcar nu pot să vorbesc”, a spus cel care a devenit recent campion al Germaniei.

Ulterior, atacantul a revenit într-o postare video pe rețelele sociale: „A fost o seară incredibilă. Apreciem susținerea fanilor. Știu că am avut multă lume pe stadion și multă lume acasă care ne-a urmărit și a stat trează până târziu. Legătura cu toată lumea este și mai puternică acum și simțim asta mai mult ca niciodată. Acum trebuie să ne recuperăm, să ne calmăm. Avem câteva zile de relaxare și apoi, evident, să ne pregătim pentru un sfert de finală important”.

Kane se numără printre golgheterii acestei ediții a CM de fotbal (Foto: EPAImages)
Kane se numără printre golgheterii acestei ediții a CM de fotbal (Foto: EPAImages)

Britanicii au reușit să câștige (3-2) în fața Mexicului, însă după o confruntare pe muchie de cuțit. Ei au făcut față cu bine faptului că au evoluat la altitudine și pe un stadion „Azteca” unde n-aveau amintiri tocmai bune. Acolo au pierdut (1-2) cu Argentina, acum 40 de ani, prin „dubla” lui Maradona, autor al unui gol sublim, în care a driblat tot ceea ce i-a ieșit în cale, dar și a unuia reușit „cu mâna lui Dumnezeu” (a comis henț).

În prim-plan-ul confruntării de luni dimineața s-a aflat Jude Bellingham, care a deschis scorul în minutul 36, iar două minute mai târziu a majorat diferența. Fotbalistul lui Real Madrid a ajuns astfel la cinci goluri marcate la Cupa Mondială de fotbal, fiind la egalitate cu Geoff Hurst, însă în urma lui Harry Kane (14) și Gary Lineker (10). Mexicanii au reuşit să reducă din diferenţă prin Quinone (min. 42) și au avut superioritate numerică după eliminarea lui Quansah (min. 54), la o intrare dură asupra lui Gallardo (a văzut cartonașul roșu la sesizarea VAR). Cu toate acestea, Harry Kane a majorat diferența (3-1) după ce a transformat un penalty în minutul 60. Atacantul lui Bayern Munchen a ajuns la 14 goluri la Cupa Mondială, fiind la egalitate cu Gerd Muller. Căpitanul Angliei a provocat la rândul său o lovitură de pedeapsă după ce l-a faultat în careu pe Gutierrez, aceasta fiind transformată de Jimenez (min. 69). Rezultatul a rămas nemodificat până la final deși Mexicul a atacat furibund.

Anglia va juca în sferturile de finală cu Norvegia, duminică, 12 iulie, de la ora 00.00.

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