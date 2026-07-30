Momente de panică în Pitești: un sugar a rămas blocat într-o mașină din cauza unei defecțiuni

Un sugar rămas blocat într-o maşină din Piteşti a fost salvat, joi, 30 iulie, de poliţiştii locali. Din cauza unei defecțiuni portierele se blocaseră.

„Astăzi, 30.07.2026, polițiștii locali piteșteni din cadrul Serviciului Intervenție la Evenimente au acționat prompt, în jurul orei 18:00, pe Bulevardul Republicii, în zona restaurantului McDonald’s, pentru a salva un sugar rămas blocat într-un autoturism”, transmite Primăria Pitești într-o postare.

Instituția precizează că polițiștii locali au fost abordați de un bărbat, care le-a spus că el, soția sa și ceilalți doi copii coborâseră din autoturism pentru a cumpăra ceva de la un restaurant, în timp ce sugarul a rămas în mașină.

Din cauza unei defecțiuni tehnice, portierele s-au blocat automat, iar părinții nu au mai putut ajunge la copil.

„Conștienți de pericolul pe care îl reprezintă temperaturile ridicate și de riscurile la care este expus un copil rămas într-un autoturism închis, polițiștii locali au solicitat imediat sprijinul unei persoane specializate în deblocarea autoturismelor, care a ajuns în cel mai scurt timp la fața locului”, declară Primăria Pitești.

Datorită intervenției rapide și profesioniste, autoturismul a fost deblocat în aproximativ 11 minute, iar sugarul a fost scos în siguranță. Din fericire, copilul nu a suferit niciun fel de probleme de sănătate.

„Poliția Locală Pitești le reamintește cetățenilor să nu lase niciodată copiii nesupravegheați în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute, mai ales în sezonul cald, când temperatura din interiorul unui vehicul poate crește rapid și poate pune viața celor mici în pericol.”