search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Dramă pentru Cristi Chivu, în derby-ul Italiei. Reacția românului după al doilea eșec consecutiv în Serie A

0
0
Publicat:

Juventus a câștigat derby-ul cu Inter, scor 4-3, într-un meci spectaculos disputat în etapa a treia din Serie A. Un adevărat spectacol pe Allianz Stadium din Torino, cu răsturnări de situație până în ultimele secunde.

Inter nu s-a putut impune în fața celor de la Juventus, scor 3-4 Foto/Facebook
Inter nu s-a putut impune în fața celor de la Juventus, scor 3-4 Foto/Facebook

Gazdele au deschis scorul în minutul 14, prin Kelly, dar Inter a egalat după o jumătate de oră, prin Calhanoglu. Totuși, până la pauză, Yildiz a readus-o pe Juve în avantaj.

După reluare, Inter a revenit în forță. Calhanoglu și-a trecut în cont „dubla”, iar Marcus Thuram a făcut 3-2 pentru echipa antrenată de Cristi Chivu. Bucuria nerazzurrilor a fost însă scurtă, pentru că doar opt minute mai târziu, Khephren Thuram, fratele lui Marcus, a restabilit egalitatea.

Finalul a fost incendiar. În primul minut de prelungiri, Adzic, intrat pe teren în minutul 73, a trimis un șut superb de la distanță și a adus victoria pentru Juventus. Inter a încercat să forțeze egalarea, dar fără succes. Astfel, echipa lui Chivu ajunge la a doua înfrângere consecutivă în campionatul intern, după 1-2 cu Udinese în etapa trecută.

În clasament, Juventus rămâne pe primul loc, cu 9 puncte, în timp ce Inter se află momentan pe locul 11, cu doar 3 puncte. Poziția formației lui Chivu depinde însă și de rezultatele celorlalte meciuri ale rundei.

Cristi Chivu, prima reacție după Juventus - Inter 4-3

„Am avut o prestație excelentă, am fost conduși de două ori și am reușit să întoarcem rezultatul. Ne-a lipsit puțină înțelegere în anumite momente, mai ales în ultimele 10 minute. Trebuie să privim prestația în ansamblu, am venit aici să jucăm cu personalitate și să dictăm jocul, să nu ne mulțumim cu puțin, dar ne-a lipsit puțină claritate în ultimele 10 minute, când trebuia să facem ceva diferit.

Nu mă uit niciodată la performanțele individuale. Trebuia să gestionăm mai bine mingea înainte să ajungă la Dimarco. De la începutul meciului, când se aflau în dificultate, au trimis mingea în tribune.

Îmi asum responsabilitatea pentru performanța întregii echipe, chiar și când eram conduși. Hakan a făcut ceea ce știe să facă, iar noi avem nevoie de tot ce poate face.

Trebuie să fii bun în a înțelege momentul și când poți face anumite lucruri. Echipa a muncit din greu pentru a întoarce rezultatul: poți să te antrenezi și poți să lucrezi la obiceiuri. Ne întoarcem acasă dezamăgiți că nu am câștigat meciul, a declarat Chivu la DAZN, citat de Tutto Mercato.

Italienii au fost indulgenți cu antrenorul român

La finalul partidei, italienii i-au acordat nota 5,5 lui Cristi Chivu. Jurnaliștii din Cizmă consideră că Inter nu a meritat eșecul înregistrat în etapa a treia din Serie A.

Examenul din derby este unul extrem de important, așa că poate de aceea a decis să se bazeze pe jucătorii care au fost certitudini în mandatul lui Inzaghi, cu excepția lui Akanji.

Chivu a luat de 'coarne' un meci nebun, nu a cedat și a intervenit cu schimbări, chiar a unor oameni cu greutate, precum Barella și Lautaro, dar, în final, se vede învins. Chiar dacă, probabil, nu a meritat să piardă!, au scris italienii de la Tuttomercatoweb.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
digi24.ro
image
Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat întâi cu mașinile
stirileprotv.ro
image
George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Ce avere are, de fapt, Roger Federer. Ion Țiriac deține un adevărat imperiu financiar în comparație cu faimosul tenismen
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, troll-ul care l-a împușcat pe Charlie Kirk și ce mesaje a lăsat. Ce este un groyper, semnificații din lumea gamerilor
libertatea.ro
image
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
digi24.ro
image
„A învățat să folosească un card de credit abia la 22 de ani”. Cine este fotbalistul miliardar criticat dur că se ține de fusta mamei
gsp.ro
image
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
"Era desfoliată toată faţa". A dat nas în nas cu ursul lânga casă. Lupta cu el l-a băgat în spital
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Cea mai frecventă greșeală din limba română. Simplă la prima vedere, dar 9 din 10 români o fac
playtech.ro
image
Cine au fost bărbații din viața legendarei Serena Williams. Unul dintre ei a părăsit-o pe sportivă pentru o româncă ce concurează astăzi la Asia Express
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Bursele tăiate ar putea fi reintroduse în sistem. Anunțul făcut de ministrul Educației
kanald.ro
image
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
romaniatv.net
image
Ziua Crucii. Ce este interzis să faci pe 14 septembrie
mediaflux.ro
image
„A învățat să folosească un card de credit abia la 22 de ani”. Cine este fotbalistul miliardar criticat dur că se ține de fusta mamei
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
click.ro
image
Cum arată solista Elena Cârstea, care spunea despre bărbații români că sunt porci, după 19 ani de locuit în America
click.ro
image
Horoscop duminică, 14 septembrie. Apar schimbări în viețile Racilor, Leilor le surâde norocul, câștiguri pentru Săgetători
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”

OK! Magazine

image
Elevi regali. Școala la Palat, între agonie și extaz: „William era popular ca un rege al balului, dar lui Harry i-a fost greu”

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Copiii cu autism au aceste simptome