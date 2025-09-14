Dramă pentru Cristi Chivu, în derby-ul Italiei. Reacția românului după al doilea eșec consecutiv în Serie A

Juventus a câștigat derby-ul cu Inter, scor 4-3, într-un meci spectaculos disputat în etapa a treia din Serie A. Un adevărat spectacol pe Allianz Stadium din Torino, cu răsturnări de situație până în ultimele secunde.

Gazdele au deschis scorul în minutul 14, prin Kelly, dar Inter a egalat după o jumătate de oră, prin Calhanoglu. Totuși, până la pauză, Yildiz a readus-o pe Juve în avantaj.

După reluare, Inter a revenit în forță. Calhanoglu și-a trecut în cont „dubla”, iar Marcus Thuram a făcut 3-2 pentru echipa antrenată de Cristi Chivu. Bucuria nerazzurrilor a fost însă scurtă, pentru că doar opt minute mai târziu, Khephren Thuram, fratele lui Marcus, a restabilit egalitatea.

Finalul a fost incendiar. În primul minut de prelungiri, Adzic, intrat pe teren în minutul 73, a trimis un șut superb de la distanță și a adus victoria pentru Juventus. Inter a încercat să forțeze egalarea, dar fără succes. Astfel, echipa lui Chivu ajunge la a doua înfrângere consecutivă în campionatul intern, după 1-2 cu Udinese în etapa trecută.

În clasament, Juventus rămâne pe primul loc, cu 9 puncte, în timp ce Inter se află momentan pe locul 11, cu doar 3 puncte. Poziția formației lui Chivu depinde însă și de rezultatele celorlalte meciuri ale rundei.

Cristi Chivu, prima reacție după Juventus - Inter 4-3

„Am avut o prestație excelentă, am fost conduși de două ori și am reușit să întoarcem rezultatul. Ne-a lipsit puțină înțelegere în anumite momente, mai ales în ultimele 10 minute. Trebuie să privim prestația în ansamblu, am venit aici să jucăm cu personalitate și să dictăm jocul, să nu ne mulțumim cu puțin, dar ne-a lipsit puțină claritate în ultimele 10 minute, când trebuia să facem ceva diferit.

Nu mă uit niciodată la performanțele individuale. Trebuia să gestionăm mai bine mingea înainte să ajungă la Dimarco. De la începutul meciului, când se aflau în dificultate, au trimis mingea în tribune.

Îmi asum responsabilitatea pentru performanța întregii echipe, chiar și când eram conduși. Hakan a făcut ceea ce știe să facă, iar noi avem nevoie de tot ce poate face.

Trebuie să fii bun în a înțelege momentul și când poți face anumite lucruri. Echipa a muncit din greu pentru a întoarce rezultatul: poți să te antrenezi și poți să lucrezi la obiceiuri. Ne întoarcem acasă dezamăgiți că nu am câștigat meciul”, a declarat Chivu la DAZN, citat de Tutto Mercato.

Italienii au fost indulgenți cu antrenorul român

La finalul partidei, italienii i-au acordat nota 5,5 lui Cristi Chivu. Jurnaliștii din Cizmă consideră că Inter nu a meritat eșecul înregistrat în etapa a treia din Serie A.

„Examenul din derby este unul extrem de important, așa că poate de aceea a decis să se bazeze pe jucătorii care au fost certitudini în mandatul lui Inzaghi, cu excepția lui Akanji.

Chivu a luat de 'coarne' un meci nebun, nu a cedat și a intervenit cu schimbări, chiar a unor oameni cu greutate, precum Barella și Lautaro, dar, în final, se vede învins. Chiar dacă, probabil, nu a meritat să piardă!”, au scris italienii de la Tuttomercatoweb.