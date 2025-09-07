search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Haterii îl lovesc nedrept pe Cristian Chivu pe contul oficial al Interului: „Întoarce-te la tine acasă"

Antrenorul Cristian Chivu (44 de ani) încearcă să se impună la formația Inter Milano, vicecampioana Europei și a Italiei, iar în pauza alocată meciurilor naționalelor a reușit o victorie cu Padova, scor 3-1, în meci amical.

Chivu le cere suporterilor să-l susțină
Chivu le cere suporterilor să-l susțină

În ziua jocului, pe contul de Instagram al grupării lombarde a apărut o fotografie a lui Chivu, care apare în umbră, din profil.

Imaginea are însoțită titlul „Under his gaze” („Sub privirea lui”) și are parte, în majoritate, de mesaje de încurajare pentru tehnician.

Sunt însă, printre cele peste 130 de comentarii, cu peste 24.000 de aprecieri, și mesaje neplăcute pentru român. „Dacă prinde Crăciunul, va fi un miracol”, crede @_nicolostefano_. 

Un cont de Instagram al fanilor milanezi îl tratează pe reșițean precum a făcut-o bucureșteanul care l-a atacat pe livratorul din Bangladesh: îi cere să se întoarcă la el acasă, în România, „pentru că e mai bine”. 

image

În mod normal, pe contul oficial la Interului, un astfel de mesaj nu ar avea ce să căute, în condițiile în care Cristian nu a dezamăgit în startul sezonului.

Din fericire, este un mesaj izolat, iar Chivu are parte de susținere majoritară, deși nu mulți cred în capacitatea lui de a conduce un club precum Inter, după o experiență redusă la Parma.

Cu siguranță, rezultatele viitoare îl vor transforma pe Chivu într-un antrenor acceptat sau valul de ură la adresa lui va spori.

