search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Scandalul în urma căruia Chivu a fost făcut „țigan” în Italia. Românul, bântuit de „Bătrâna Doamnă”

0
0
Publicat:

Serie A, campionatul Italiei, se reia după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale de fotbal, iar pentru Inter Milano, formație pregătită de antrenorul român Cristian Chivu (44 de ani), urmează un duel tare sâmbătă seară, de la ora 19:00, cu Juventus, la Torino. Este socotit examenul maturității pentru reșițean.

image

Pentru rivalul de la banca piemontezilor, croatul Igor Tudor (47 de ani), este o ocazie să-și ia revanșa pentru ce a pățit sezonul trecut când a dat peste român. Pe când era la Parma, Chivu i-a făcut zile negre „Bătrânei Doamne”. Parma a învins-o pe Juventus Torino în etapa a 33-a din Serie A, cu 1-0, și a dat-o jos de pe locurile de Liga Campionilor. Trecuseră 10 ani de la ultima victorie a Parmei în fața celor de la Juventus: 1-0, pe 11 aprilie 2015. Juventus - Inter este supranumit Derby d'Italia.

L-a trimis la psiholog

Juventus este o echipă care îi produce migrene lui Chivu. În 2005, actualul antrenor al nerazzurrilor juca pentru AS Roma și s-a pronunțat în favoarea lui Don Fabio Capello (79 de ani), pe atunci tehnician al lui Juventus. A fost momentul în care românul le-a ieșit de la inimă ultrașilor giallorossi, care nu l-au iertat niciodată. Sinceritatea l-a costat pe Cristian Chivu, care a avut nevoie de zeci de ședințe la psiholog. Cum a început totul? Era vremea când Cristian juca pentru Roma, conducând apărarea și etalându-și piciorul stâng cu pase precise și făcându-l mândru pe primul său antrenor „italian”, Fabio Capello, cel care a insistat să-l aducă de la Ajax Amsterdam. Cei doi erau atât de apropiați încât nu i s-a părut că un mesaj de susținere în favoarea lui „Don Fabio”, care trecuse la Juve în vara anului 2004, poate să-i determine pe fanii Romei să-l numească trădător și să-l huiduiască la fiecare atingere de minge. Asta s-a și întâmplat: l-au numit „zingaro”, „țigan”, și l-au înjurat la fiecare atingere de minge. „Într-un interviu, am spus că aș vrea să lucrez din nou cu Capello. A doua zi, presa a scris imediat «Chivu la Juventus». Dar nu era adevărat. Și am plătit pentru asta”, a povestit reșițeanul. Cristian a explicat acest lucru într-un interviu acordat pentru „Cronache di Spogliatoio”, în urmă cu ceva timp, înainte de a prelua frâiele Parmei și mai apoi ale Interului, echipa cu care va încerca să cucerească stadionul torinez „Allianz”.

Huiduit de un stadion plin

Povestea datează de 20 de ani. În noiembrie 2005, după egalul 1-1 dintre Roma și Strasbourg, din a doua etapă a fazei grupelor Cupei UEFA, Chivu a vorbit pentru Sky și i-a întins mâna amical lui Capello, care era la Juve de peste un an: „M-a adus la Roma și îi voi fi mereu recunoscător. Ar fi o plăcere să lucrez din nou cu el. Sunt aici, mai am doi ani și jumătate de contract. Dar, în fotbal nu știi niciodată; noi, jucătorii, nu decidem”. Câteva săptămâni mai târziu, la revenirea sa ca titular după ce a ratat meciul cu Fiorentina, „Olimpico” l-a huiduit de la început până la sfârșit. AS Roma a primit două goluri de la Palermo și a pierdut acasă.

„Vomitam de stres”

Chivu a căzut într-o groapă care părea fără fund. Avea 25 de ani și tot stadionul era împotriva lui din cauza unei declarații. O simplă afirmație făcută în favoarea fostului său antrenor, spusă fără vreun gând ascuns. „Am suferit de asta. Pe atunci, am mers la psiholog. La sfârșitul meciului, vomitam de stres și anxietate. Nu puteam trece peste asta și am cerut ajutor.” Huiduiturile s-au încheiat după o victorie în derby-ul cu Lazio, pe 26 februarie 2006. Ziua în care Spalletti a obținut a 11-a victorie consecutivă în Serie A, scriind cuvântul „Roma” în istoria campionatului. Chivu a părăsit Roma în 2007 pentru a juca la Inter. Un alt moment complicat. Pe 20 iulie, ultrașii romani l-au numit „țigan” și au scandat orice altceva decât urări prietenoase.

Citește și: Răzvan Sava i-a dat lovitura de grație lui Cristi Chivu. Inter, bătută acasă de modesta Udinese

Laude de la foști jucători

Din rândul celor care apreciază munca depusă în prezent de fostul fundaș central român face parte și Nicola Ventola (47 de ani), atacant la Inter acum două decenii. El s-a convins că Chivu este un antrenor modern și va face lucruri pe care predecesorul lui, Simone Inzaghi, nu le-a reușit. „Chivu vorbește despre fotbal. Mi-a plăcut de el când a fost pesimism la Campionatul Mondial al Cluburilor. Este calm, stăpân pe sine și dă răspunsurile corecte. Îl văd ca fiind modern și va putea schimba sistemele de joc. Sunt sigur în ceea ce privește munca lui la Inter. Va putea schimba formațiile, lucru pe care Inzaghi nu l-a făcut. Va trebui doar să vedem cum merg lucrurile”, a declarat Nicolae Ventola la emisiunea La Viva el Futbol, realizată de Inter. Inclusiv fostul mare atacant italian Antonio Cassano (43 de ani), cu peste 100 de goluri marcate în Serie A și alte 10 la naționala Italiei, l-a lăudat pe Chivu. „Îl cunosc bine pe Cristian. Ca jucător, nu trebuie să spun nimic; a fost fenomenal, un adevărat star în defensivă, cu o calitate incredibilă. Putea face ce voia. Ca antrenor, a preluat o Parma aflată în dificultate și a salvat-o de la retrogradare. A preluat Inter chiar înainte de Campionatul Mondial al Cluburilor, jucătorii erau stresați și nu mai puteau suporta… În primul meci, când l-am văzut pe Chivu pe bancă, am spus: «La naiba, măcar îi face pe fundașii laterali să preseze, vrea să meargă sus după minge și să-și asume riscuri». Alegerea lui Inter a fost Cesc Fabregas, aceasta este premisa. Voia un antrenor care să facă echipa să joace fotbal și să recupereze repede mingea. Noi ne doream o schimbare de identitate față de cei 4 ani în care toată lumea a jucat în spatele balonului. Inter a devenit mult mai puternică… Dar, deocamdată nu a câștigat nimic. Am mare încredere în munca lui Chivu, pentru că se poate afirma și se poate descurca bine. Inter este favorită, va trebui să vedem cum merge”, a declarat Casano, la aceeași emisiune.

Cine va fi primul antrenor demis în Serie A

Primele două etape n-au produs seisme la cluburile din Serie. A. Toți tehnicienii și-au păstrat posturile. Niciun antrenor nu este în pericol de demitere, cel puțin oficial. Argumentul suprem este faptul că nicio gruparea din prima divizie nu a profitat de pauza pentru meciurile din preliminarii ale naționalelor pentru a face o schimbare pe bancă, iar asta sună ca o certitudine. Cele două săptămâni sunt folosite pentru a putea lega relațiile de joc cu cei neconvocați. La bursa plecărilor, potrivit caselor de pariuri, scaunul unora se mișcă. Cele mai mari șanse să își piardă postul le au Juric, Di Francesco, Gilardino, Grosso, Pisacane și Zanetti. Sunt antrenori de la formații mici, astfel că situația lor este din start vulnerabilă. Drintre antrenorii formațiilor de top ale Italiei, casele de pariuri îl consideră pe Cristian Chivu (44 de ani) cel mai expus riscurilor privind demiterea. După un început în forță, Inter a fost zdruncinată de înfrângerea neașteptată de pe San Siro cu Udinese, iar cota sa de încredere a scăzut vertiginos.

Citește și: Chivu, imaginea disperării și a neputinței. Detaliul observat de italieni aduce aminte de Hagi, varianta 2001

Arbitrul va purta o cameră de filmat pe cap

Serie A face paşi importanţi în îmbunătăţirea experienţei de televiziune pentru urmărirea meciurilor din prima ligă a fotbalului italian, astfel că, pentru prima dată în istoria ligii va fi utilizată tehnologia RefCam în Derby d'Italia, meciul dintre Juventus Torino şi Inter Milano, scrie Football Italia. Serie A a confirmat că partida va fi prima din istoria sa în care va fi folosit acest nou sistem, care permite suporterilor de acasă să vadă meciul din perspectiva arbitrului. Oficialul va purta o cameră mică de filmat, având circa şase grame, care va fi ataşată în partea de jos a microfonului purtat la cap. Capturile video vor fi folosite în timpul sesiunilor de încălzire, în timpul pregătirilor pentru efectuarea loviturilor libere, inclusiv cele de la 11 metri, fiind deopotrivă arătate reluări ale unor anumite incidente specifice. „Liga Calcio Serie A se pregăteşte pentru o nouă zi istorică în evoluţia transmisiunilor de televiziune a meciurilor şi a inovaţiei tehnologice”, anunță liga italiană.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
stirileprotv.ro
image
Cine a fost Charlie Kirk, activistul politic american asasinat la o universitate din Utah
gandul.ro
image
Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
fanatik.ro
image
Trump cere pedeapsa cu moartea pentru „animalul” care a ucis-o pe femeia din Ucraina, Iryna Zaruska: „Nu există altă opțiune”
libertatea.ro
image
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești”
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
observatornews.ro
image
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Am voie să vopsesc gardul vecinului pe partea mea? Legea de care mulţi români nu ştiu
playtech.ro
image
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Mesajul clubului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ministrul Muncii, anunț important despre plata pensiilor pe card: „E nevoie de o viteză mai mare”. Ce se întâmplă cu banii seniorilor
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Când se elimină CASS pentru pensii. Ministrul Muncii anunță termenul limită prevăzut de lege
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
Catherine Zeta Jones foto Profimedia jpg
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani
clickpentrufemei.ro
Singurul dictator sovietic înlăturat din funcție: «Hrușciov a demascat cultul lui Stalin după moartea lui, iar noi demascăm cultul lui Hrușciov cu el în viață» jpeg
Singurul dictator sovietic înlăturat din funcție: «Hrușciov a demascat cultul lui Stalin după moartea lui, iar noi demascăm cultul lui Hrușciov cu el în viață»
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Primii pași spre reconciliere! Cum a decurs întâlnirea istorică de 55 de minute dintre Prințul Harry și Regele Charles, tatăl lui

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!