Scandalul în urma căruia Chivu a fost făcut „țigan” în Italia. Românul, bântuit de „Bătrâna Doamnă”

Serie A, campionatul Italiei, se reia după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale de fotbal, iar pentru Inter Milano, formație pregătită de antrenorul român Cristian Chivu (44 de ani), urmează un duel tare sâmbătă seară, de la ora 19:00, cu Juventus, la Torino. Este socotit examenul maturității pentru reșițean.

Pentru rivalul de la banca piemontezilor, croatul Igor Tudor (47 de ani), este o ocazie să-și ia revanșa pentru ce a pățit sezonul trecut când a dat peste român. Pe când era la Parma, Chivu i-a făcut zile negre „Bătrânei Doamne”. Parma a învins-o pe Juventus Torino în etapa a 33-a din Serie A, cu 1-0, și a dat-o jos de pe locurile de Liga Campionilor. Trecuseră 10 ani de la ultima victorie a Parmei în fața celor de la Juventus: 1-0, pe 11 aprilie 2015. Juventus - Inter este supranumit Derby d'Italia.

L-a trimis la psiholog

Juventus este o echipă care îi produce migrene lui Chivu. În 2005, actualul antrenor al nerazzurrilor juca pentru AS Roma și s-a pronunțat în favoarea lui Don Fabio Capello (79 de ani), pe atunci tehnician al lui Juventus. A fost momentul în care românul le-a ieșit de la inimă ultrașilor giallorossi, care nu l-au iertat niciodată. Sinceritatea l-a costat pe Cristian Chivu, care a avut nevoie de zeci de ședințe la psiholog. Cum a început totul? Era vremea când Cristian juca pentru Roma, conducând apărarea și etalându-și piciorul stâng cu pase precise și făcându-l mândru pe primul său antrenor „italian”, Fabio Capello, cel care a insistat să-l aducă de la Ajax Amsterdam. Cei doi erau atât de apropiați încât nu i s-a părut că un mesaj de susținere în favoarea lui „Don Fabio”, care trecuse la Juve în vara anului 2004, poate să-i determine pe fanii Romei să-l numească trădător și să-l huiduiască la fiecare atingere de minge. Asta s-a și întâmplat: l-au numit „zingaro”, „țigan”, și l-au înjurat la fiecare atingere de minge. „Într-un interviu, am spus că aș vrea să lucrez din nou cu Capello. A doua zi, presa a scris imediat «Chivu la Juventus». Dar nu era adevărat. Și am plătit pentru asta”, a povestit reșițeanul. Cristian a explicat acest lucru într-un interviu acordat pentru „Cronache di Spogliatoio”, în urmă cu ceva timp, înainte de a prelua frâiele Parmei și mai apoi ale Interului, echipa cu care va încerca să cucerească stadionul torinez „Allianz”.

Huiduit de un stadion plin

Povestea datează de 20 de ani. În noiembrie 2005, după egalul 1-1 dintre Roma și Strasbourg, din a doua etapă a fazei grupelor Cupei UEFA, Chivu a vorbit pentru Sky și i-a întins mâna amical lui Capello, care era la Juve de peste un an: „M-a adus la Roma și îi voi fi mereu recunoscător. Ar fi o plăcere să lucrez din nou cu el. Sunt aici, mai am doi ani și jumătate de contract. Dar, în fotbal nu știi niciodată; noi, jucătorii, nu decidem”. Câteva săptămâni mai târziu, la revenirea sa ca titular după ce a ratat meciul cu Fiorentina, „Olimpico” l-a huiduit de la început până la sfârșit. AS Roma a primit două goluri de la Palermo și a pierdut acasă.

„Vomitam de stres”

Chivu a căzut într-o groapă care părea fără fund. Avea 25 de ani și tot stadionul era împotriva lui din cauza unei declarații. O simplă afirmație făcută în favoarea fostului său antrenor, spusă fără vreun gând ascuns. „Am suferit de asta. Pe atunci, am mers la psiholog. La sfârșitul meciului, vomitam de stres și anxietate. Nu puteam trece peste asta și am cerut ajutor.” Huiduiturile s-au încheiat după o victorie în derby-ul cu Lazio, pe 26 februarie 2006. Ziua în care Spalletti a obținut a 11-a victorie consecutivă în Serie A, scriind cuvântul „Roma” în istoria campionatului. Chivu a părăsit Roma în 2007 pentru a juca la Inter. Un alt moment complicat. Pe 20 iulie, ultrașii romani l-au numit „țigan” și au scandat orice altceva decât urări prietenoase.

Laude de la foști jucători

Din rândul celor care apreciază munca depusă în prezent de fostul fundaș central român face parte și Nicola Ventola (47 de ani), atacant la Inter acum două decenii. El s-a convins că Chivu este un antrenor modern și va face lucruri pe care predecesorul lui, Simone Inzaghi, nu le-a reușit. „Chivu vorbește despre fotbal. Mi-a plăcut de el când a fost pesimism la Campionatul Mondial al Cluburilor. Este calm, stăpân pe sine și dă răspunsurile corecte. Îl văd ca fiind modern și va putea schimba sistemele de joc. Sunt sigur în ceea ce privește munca lui la Inter. Va putea schimba formațiile, lucru pe care Inzaghi nu l-a făcut. Va trebui doar să vedem cum merg lucrurile”, a declarat Nicolae Ventola la emisiunea La Viva el Futbol, realizată de Inter. Inclusiv fostul mare atacant italian Antonio Cassano (43 de ani), cu peste 100 de goluri marcate în Serie A și alte 10 la naționala Italiei, l-a lăudat pe Chivu. „Îl cunosc bine pe Cristian. Ca jucător, nu trebuie să spun nimic; a fost fenomenal, un adevărat star în defensivă, cu o calitate incredibilă. Putea face ce voia. Ca antrenor, a preluat o Parma aflată în dificultate și a salvat-o de la retrogradare. A preluat Inter chiar înainte de Campionatul Mondial al Cluburilor, jucătorii erau stresați și nu mai puteau suporta… În primul meci, când l-am văzut pe Chivu pe bancă, am spus: «La naiba, măcar îi face pe fundașii laterali să preseze, vrea să meargă sus după minge și să-și asume riscuri». Alegerea lui Inter a fost Cesc Fabregas, aceasta este premisa. Voia un antrenor care să facă echipa să joace fotbal și să recupereze repede mingea. Noi ne doream o schimbare de identitate față de cei 4 ani în care toată lumea a jucat în spatele balonului. Inter a devenit mult mai puternică… Dar, deocamdată nu a câștigat nimic. Am mare încredere în munca lui Chivu, pentru că se poate afirma și se poate descurca bine. Inter este favorită, va trebui să vedem cum merge”, a declarat Casano, la aceeași emisiune.

Cine va fi primul antrenor demis în Serie A

Primele două etape n-au produs seisme la cluburile din Serie. A. Toți tehnicienii și-au păstrat posturile. Niciun antrenor nu este în pericol de demitere, cel puțin oficial. Argumentul suprem este faptul că nicio gruparea din prima divizie nu a profitat de pauza pentru meciurile din preliminarii ale naționalelor pentru a face o schimbare pe bancă, iar asta sună ca o certitudine. Cele două săptămâni sunt folosite pentru a putea lega relațiile de joc cu cei neconvocați. La bursa plecărilor, potrivit caselor de pariuri, scaunul unora se mișcă. Cele mai mari șanse să își piardă postul le au Juric, Di Francesco, Gilardino, Grosso, Pisacane și Zanetti. Sunt antrenori de la formații mici, astfel că situația lor este din start vulnerabilă. Drintre antrenorii formațiilor de top ale Italiei, casele de pariuri îl consideră pe Cristian Chivu (44 de ani) cel mai expus riscurilor privind demiterea. După un început în forță, Inter a fost zdruncinată de înfrângerea neașteptată de pe San Siro cu Udinese, iar cota sa de încredere a scăzut vertiginos.

Arbitrul va purta o cameră de filmat pe cap

Serie A face paşi importanţi în îmbunătăţirea experienţei de televiziune pentru urmărirea meciurilor din prima ligă a fotbalului italian, astfel că, pentru prima dată în istoria ligii va fi utilizată tehnologia RefCam în Derby d'Italia, meciul dintre Juventus Torino şi Inter Milano, scrie Football Italia. Serie A a confirmat că partida va fi prima din istoria sa în care va fi folosit acest nou sistem, care permite suporterilor de acasă să vadă meciul din perspectiva arbitrului. Oficialul va purta o cameră mică de filmat, având circa şase grame, care va fi ataşată în partea de jos a microfonului purtat la cap. Capturile video vor fi folosite în timpul sesiunilor de încălzire, în timpul pregătirilor pentru efectuarea loviturilor libere, inclusiv cele de la 11 metri, fiind deopotrivă arătate reluări ale unor anumite incidente specifice. „Liga Calcio Serie A se pregăteşte pentru o nouă zi istorică în evoluţia transmisiunilor de televiziune a meciurilor şi a inovaţiei tehnologice”, anunță liga italiană.