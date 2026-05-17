Doar așa va rămâne la CFR! Pancu taie în carne vie și amenința conducerea: „Au fost șanse luni și jumătate groaznice!”

Remiza albă obținută de CFR Cluj pe terenul lui Dinamo, scor 0-0 în etapa a noua a play-off-ului Superligii, le-a garantat ardelenilor participarea în preliminariile Conference League din sezonul viitor.

Odată cu atingerea acestui obiectiv, contractul antrenorului Daniel Pancu s-a prelungit automat pentru încă două sezoane. Totuși, rămânerea tehnicianului în Gruia nu este încă sigură, deoarece acesta ar fi impus mai multe condiții importante conducerii clubului.

Pancu a avut un mesaj clar pentru finanțatorul Ioan Varga

Antrenorul își dorește ca echipa să nu renunțe în vară la fotbaliștii de bază, considerând că păstrarea nucleului actual este esențială pentru performanță. În plus, tehnicianul a solicitat și transferuri care să întărească lotul.

„Cred că lucrul principal care trebuie să se întâmple (n.r. ca să rămână la CFR Cluj) este să nu plece jucători. Trebuie să nu fie întârzieri salariale, care au fost mereu aici din ce am înțeles. Nu îmi convine mie pentru că cerințele mele care sunt mari de tot nu mai pot fi puse în aplicare la maximum, dacă sunt întârzieri salariale.

Echipa asta trebuie păstrată și întărită pentru Europa, primul lucru, dar eu cred că nu va fi păstrată echipa. E o săptămână decisivă. Sper să fiu inspirat. Au fost șanse luni și jumătate groaznice. Chiar vreau să fiu relaxat, zâmbitor, să nu mai țip la nimeni să ne pupăm la antrenamente, vreau să mă bucur!”, a spus Pancu, la conferința de presă.

Cu toate acestea, situația financiară delicată prin care trece CFR Cluj ar putea forța conducerea să ia în calcul despărțirea de câțiva dintre jucătorii importanți ai echipei în perioada de mercato din vară.