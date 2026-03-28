Blocată de problemele financiare, CFR Cluj riscă să rămână fără antrenorul care a salvat echipa. Pancu: „Se mai adună câte o restanță. Nu aș avea motive să rămân!”

Daniel Pancu, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre situația financiară a lui CFR Cluj și despre planurile pentru viitorul său la echipă. Tehnicianul a preluat banca grupării în toamna trecută, când aceasta se afla într-o situație critică, aproape de retrogradare.

De atunci, lucrurile s-au schimbat spectaculos

Echipa a câștigat 12 din ultimele 13 meciuri și se bate acum pentru titlu. Totuși, nu totul este perfect la Cluj. Pentru ca CFR să obțină licența europeană, clubul trebuie să-și achite toate datoriile până la sfârșitul lunii martie și să fie la zi cu plățile.

Pancu rămâne optimist și crede că oficialii clubului vor găsi o soluție eficientă pentru a rezolva problema financiară, astfel încât echipa să-și poată continua parcursul în competițiile europene și în sezonul următor.

„Situația financiară e ca întotdeauna. Se mai adună câte o lună de restanțe, însă așa a funcționat clubul tot timpul, e ceva normal. Starea gazonului e și ea «normală». Adică e foarte prost terenul acum.

În centrul terenului, gazonul e rău. Ne-am antrenat pe el, a funcționat și sistemul de încălzire, grade cu minus. An de an e aceeași poveste, am înțeles. În perioada din decembrie până la sfârșitul lui martie, gazonul e prost. Când se termină campionatul, e iarăși perfect!”, a admis Pancu, conform GSP.

„Dacă nu jucăm în Europa, nu aș avea motive să rămân!”

Daniel Pancu nu va continua automat la CFR Cluj. Contractul său prevede o prelungire automată doar în cazul în care echipa se califică în cupele europene. Recent, Nelu Varga, patronul clubului, declara că Pancu va rămâne la Cluj indiferent de rezultatul play-off-ului. Totuși, antrenorul are alte așteptări și privește situația dintr-un alt unghi:

„Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân. Îmi place clubul, e imens, dar ăsta ar fi un obiectiv ratat. Dacă mă întrebi acum, aș lua-o ca pe un eșec și ar fi o mare dezamăgire, mi-ar fi greu să continui. Așa gândesc acum, mai sunt 8 etape, să vedem. Dar șansele să ating acest obiectiv sunt mai mari decât să nu reușesc!”, a încheiat Pancu.