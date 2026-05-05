Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Lovitură de palat: Daniel Pancu pleacă de la CFR Cluj. Se întoarce la clubul pe care-l iubește

Daniel Pancu (48 de ani) a „betonat” locul 3 pentru CFR Cluj, după 2-1 cu Rapid, dar este anunțat din sezonul viitor la Rapid. Asta deși contractul i se prelungește automat la CFR pentru următorii doi ani, dacă prinde un loc de cupă europeană.

Daniel Pancu, îmbrăcat mereu în vișiniu FOTO Sportpictures

Într-o zi, probabil îmi va veni și mie rândul. Sunt membru fondator la acest Rapid, am plecat la drum cu suporterii și cu sprijinul Primăriei Sectorului 1”, spunea aseară „Pancone”. La câteva ore distanță, a picat „bomba”: fostul selecționer de la tineret este ales patronului Dan Șucu (63 de ani).

Pot să vă spun doar atât: da, e adevărat, Pancu merge la Rapid. Nu pot să spun mai multe, sunt prieten și cu Neluțu Varga, și cu Dan Șucu și nu vreau sa discut mai multe. E o alegere pe care Daniel Pancu a făcut-o cu inima", a declarat impresarul Ioan Becali, potrivit Fanatik.

Daniel Pancu mai avea contract cu CFR Cluj până în această vară, iar ardelenii s-au arătat mereu foarte optimiști că antrenorul va alege să rămână la echipă, mai ales după ce a reușit să o revitalizeze.

Daniel Pancu a antrenat deja o dată în Giulești. S-a întâmplat în perioada octombrie 2018 - martie 2020, sfârșită cu demiterea lui.  Daniel Pancu preluase echipa de la Constantin Schumacher și reușea să o promoveze cu brio din liga a treia în al doilea eșalon.

De la CFR Cluj a plecat astăzi directorul sportiv Bogdan Mara (48 de ani). Patronul Neluțu Varga îi aduce pe Marian Copilu și pe Ioan Ivașcu.

Rapid se desparte de antrenorul Costel Gâlcă. Acesta a ratat toate obiectivele.

