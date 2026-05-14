Patronul de la CFR Cluj și-a jignit public antrenorul. Omul de afaceri Neluțu Varga, scos din minți de pretențiile lui Daniel Pancu

Cu două etape rămase din play-off, CFR Cluj este pe locul 3 în Superliga de fotbal, cu 41 de puncte (4 puncte în spatele locului 2 și 4 puncte peste locul 4), dar, în pofida poziției favorabile din clasament, nu este liniște în birourile din Gruia.

Antrenorului Daniel Pancu (49 de ani) i se prelungește automat contractul, dacă echipa se califică în cupele europene. Ardelenii nu trebuie să pice de pe podium, dacă vor să joace în Europa.

Doar că Pancu dă semne că vrea să plece la Rapid, având o clauză de reziliere de 50.000 de euro a contrului cu CFR. Le-a promis conducătorilor din Gruia că rămâne, însă cu trei condiții: asigurarea unor condiții mai bune de cantonament, aducerea de jucători valoroși și salariile să fie achitate la zi.

Patronul Neluțu Varga a sărit ca ars, la auzul pretențiilor. S-a dezlănțuit în presa de la Cluj.

„Față-n față cu mine, mi-a garantat de 200 de ori că nu pleacă, că el vrea să rămână și m-am supărat după ultima lui declarație. Dacă așa stă problema, stai liniștit că avem 7 antrenori la coadă, nu stăm noi după tine.

E un nesimțit! După ce ți-am dat putere și condiții și zici că vrei nu știu ce…Cu condițiile astea s-au câștigat campionate, nu cu altele!”, a declarat Neluțu Varga pentru monitorulcj. Omul de afaceri spune că l-ar alege pe Dan Petrescu (58 de ani), dacă va pleca Daniel Pancu.

„În primul rând, detaliile cele mai importante și care contează cel mai mult sunt legate de promisiunile mele. Atât domnul Varga, cât și președintele Mureșan vorbesc de două milioane la sută, sunt cuvintele mele, dar niciunul nu continuă, în alte condiții. Continuarea e în alte condiții. Văd că niciunul dintre ei nu a spus.

În alte condiții înseamnă salarii la zi, o altă bază de pregătire și câțiva jucători de top. Până acum, nu s-a întâmplat nimic din aceste lucruri și mai sunt două săptămâni până se termină campionatul. Am spus că rămân două milioane la sută, dar în alte condiții”, au fost vorbele cu care Pancu și l-a pus în cap pe Varga.

Impresarul său, Ioan Becali, a anunțat zilele trecute că Daniel Pancu s-a înțeles cu Dan Șucu și va fi noul antrenor de la Rapid.