De ce l-a ales Novak Djokovic antrenor pe Viktor Troicki. „Nole” și-a stabilit ultimul mare obiectiv al carierei

Înainte de Roland Garros, jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (4 ATP) l-a ales să-i fie antrenor pe fostul partener din echipa de Cupa Davis, Viktor Troicki (40 de ani), cu scopul de a-și redescoperi seria de victorii și de a pune mâna pe cel de-al 25-lea Grand Slam al carierei.

„Nole” continuă să schime antrenorii. În 2025, a colaborat pentru scurt timp cu fostul rival și prieten Andy Murray, înainte de a se refugia la conaționalii Dusan Vemic și Boris Bosnjakovic, acesta din urmă făcând și acum parte din echipa sa. Această echipă va fi acum completată, începând de la Roland Garros, de Viktor Troicki.

În ultimele zile, Djokovic s-a antrenat cu el, iar fostul număr 12 mondial va fi în loja sa de la Paris. Djokovic a anunțat colaborarea într-o postare pe Instagram, sub o fotografie cu o îmbrățișare călduroasă pe teren: „Bun venit, prieten, coechipier și acum antrenor... Viktor Troicki”.

Troicki a fost un jucător de tenis excelent, ajungând în pragul top 10 în 2011, a fost o figură-cheie alături de Djokovic la singurul titlu al Serbiei în Cupa Davis, în 2010. A triumfat în ultimul meci de simplu împotriva Franței. După ce cariera sa profesională s-a încheiat în 2021, sârbul (originar din Belgrad, ca și Djokovic) s-a întors rapid în lumea tenisului, ca și căpitan al Cupei Davis, rol pe care l-a deținut din acel an, imediat după retragere. De asemenea, a lucrat cu Hamad Medjedovic timp de aproape doi ani, apoi cu Miomir Kecmanovic. Troicki a întrerupt recent o relație, probabil urmând să înceapă să lucreze alături de Djokovic, cei doi fiind buni prieteni. Visează să-l însoțească pe Nole spre marele său obiectiv final.

Troicki va trebui mai întâi să-l ajute pe Djokovic să redescopere gustul victoriei. Sârbul nu a mai câștigat de pe 9 martie, împotriva lui Kovacevic, la Indian Wells. Apoi au urmat două înfrângeri, împotriva lui Draper în California și la Roma în fața lui Prizmic. Numărul 4 ATP a jucat doar două meciuri în ultimele două luni, ajungând la Roland Garros pentru prima dată în carieră fără măcar o victorie pe zgură.

Visul lui „Nole” este a deveni cel mai de succes jucător din toate timpurile, atât la masculin, cât și la feminin, la nivel de Grand Slam. Margaret Court are 24 de titluri majore, urmată de Serena Williams (23). La masculin, Rafael Nadal este în spate, cu 22 de titluri, iar Roger Federer are 20.

Visând la un al 25-lea turneu major în turneul major unde a câștigat cel mai puțin: „doar” de trei ori. Să-și încheie cariera în tenis pe Chatrier, acolo unde a câștigat aurul la Jocurile Olimpice din 2024.