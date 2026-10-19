Divorț în tenisul internațional: Elina Svitolina se desparte de Gael Monfils!

Într-o postare pe Instagram publicată în această dimineață, Elina Svitolina a anunțat că se desparte de Gaël Monfils. Potrivit site-ului cotidianului „LEquipe”, acesta ar fi motivul pentru care francezul în vârstă de 40 de ani și-a încheiat cariera sportivă brusc, în 5 octombrie.

Svitolina și Monfils au disputat meciuri și la dublu mixt Foto: EPAImages

Mesajul campioanei din Ucraina sună în felul următor: „Acesta este cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l împărtășesc vreodată. Toată lumea ştie cât de mult înseamnă Ucraina pentru mine. Despre ceea ce am vorbit rar este impactul pe care acest război l-a avut asupra mea, în adâncul sufletului meu. Anul trecut v-am spus că a trebuit să mă îndepărtez de terenurile de tenis pentru că nu eram în starea de spirit potrivită. Astăzi, doresc să mă deschid puţin mai mult. Ceea ce nu aţi văzut sunt nopţile nedormite, îndoielile şi sentimentul că mă pierd puţin câte puţin”.

Svitolina a făcut apoi anunțul: „Căsnicia noastră ia sfârșit, dar familia noastră nu. Vom rămâne mereu părinți, alături unul de celălalt, în fiecare etapă a vieții. Vă rugăm să înțelegeți că nu e nimeni de vină. Suntem, pur și simplu, doi oameni care s-au iubit profund și o poveste care capătă o nouă formă. Vă cerem înțelegere și spațiul de care avem nevoie pentru a ne reface”, a scris ucraineanca de 32 de ani, într-un mesaj transmis împreună cu Monfils.

Gael și Elina au participat și la meciul de retragere al Simonei Halep Foto: EPAImages

Francezul de 40 de ani și-a încheiat brusc cariera în 5 octombrie. Și aceasta deși după înfrângerea suferită în turul al doilea al US Open, în noaptea de 3 spre 4 septembrie, jucătorul francez îşi exprimase dorinţa de a-şi lua rămas bun la Masters 1.000 de la Paris, turneu care se va desfășura în La Défense, în perioada 31 octombrie – 8 noiembrie. Mai mult decât atât, el primise chiar şi un wild-card pentru a participa la turneul ATP 250 de la Lyon (18-25 octombrie). Pe de altă parte, se știa că decizia lui Monfils de a se retrage brusc fusese luată dintr-un motiv personal. Iar acesta a fost dezvăluit acum de sportiva ucraineancă pe Instagram.

Elina Svitolina și Gael Monfils s-au căsătorit în vara 2021, la câteva luni după o primă despărţire. Cei doi au o fetiţă, Skai, care s-a născut în octombrie 2022. Vara trecută, Elina și Gael au fost prezenți la Cluj, la meciul de retragere al Simonei Halep.