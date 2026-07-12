search
Duminică, 12 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Dintre semifinaliste, Franța pornește mare favorită la câștigarea titlului mondial

0
Campionatul Mondial 2026
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Echipa de fotbal a Franței este considerată principala favorită la câștigarea ediției în curs a Cupei Mondiale de fotbal. Previziunea aceasta a fost făcută de firma britanică de analiză sportivă Opta, citată de „L'Equipe”.

Francezii au arătat un joc sigur și spectaculos la această ediție a CM (Foto: EPAImages)
Francezii au arătat un joc sigur și spectaculos la această ediție a CM (Foto: EPAImages)

Pe lângă nivelul lor de joc uimitor, „Cocoșii” au de partea lor inclusiv statisticile, care îi plasează înaintea celorlalte trei semifinaliste: Spania, Argentina și Anglia. Opta le acordă francezilor o șansă de 34,05% să devină campioni mondiali în 19 iulie, când este programată finala CM 2026.

Înaintea competiției, Opta acordase Franței a doua șansă la câștigarea trofeului, după Spania, campioana europeană en titre, dar înaintea Angliei și Argetinei. Acum, francezii sunt cu mult în fața rivalilor lor conform probabilităților, având un avans de peste 10 puncte procentuale față de celelalte rivale.

Astfel, Spania are o cotă de 23,45% să ridice trofeul, comparativ cu 21,94% pentru Anglia, în timp ce Argentina, deținătoarea titlului mondial, are cele mai mici șanse de a câștiga finala, de 20,55%.

Franța și Anglia sunt favorite în semifinale

Opta acordă totodată 57,7% șanse Franței de a se califica în finală în fața Spaniei, meci care este programat marți, 14 iulie, la ora 22.00, la Dallas. Cealaltă semifinală este considerată a fi mult mai echilibrată, Opta văzând Anglia drept favorită în fața Argentinei, cu o cotă de 50,94%, miercuri, 15 iulie 2026, la Atlanta.

În semifinale au ajuns primele patru clasate în ierarhia mondială. Ceea ce nu s-a întâmplat prea des. Potrivit Opta, este pentru a treia oară în istoria Cupei Mondiale când toate cele patru semifinaliste au câștigat anterior turneul. Așa a mai fost în 1970, cu un cvartet format din Brazilia, Italia, RF Germania și Uruguay, și în 1990, cu Germania, Argentina, Italia și Anglia. Calificarea Franței, Spaniei, Angliei și Argentinei în „careul de ași” al ediției în curs elimină, așadar, posibilitatea de a avea o campioană mondială în premieră. Și nu puțini erau cei care sugerau că Maroc, Norvegia, Mexic și chiar SUA ar putea câștiga primul titlu suprem în acest an.

Jude Bellingham a calificat Anglia în semifinale cu o dublă (Foto: EPAImages)
Jude Bellingham a calificat Anglia în semifinale cu o dublă (Foto: EPAImages)

Argentina era lider mondial înainte de startul CM

Înaintea debutului CM de fotbal 2026, ierarhia mondială arăta astfel în partea sa superioară: 1. Argentina - 1.877,27 puncte, 2. Spania - 1.874,71p, 3. Franța - 1.870,70p, 4. Anglia - 1.827,05p, 5. Portugalia - 1.766,18p, 6. Brazilia - 1.765,86p, 7. Maroc - 1.755,10p, 8. Olanda - 1.753,57p, 9. Belgia - 1.742,24p, 10. Germania - 1.735,77p. Dintre aceste formații, Olanda și Germania s-au oprit în „16”-imile de finală, iar celelalte au ajuns cel puțin în „optimi”.

În caz de succes la această ediție, Argentina, care a triumfat la edițiile din 1978, 1986 și 2022, ar putea egala Germania (campioană mondială în 1954, 1974, 1990 și 2014) și Italia (1934, 1938, 1982 și 2006) la numărul de titluri câștigate. Franța are două succese (1998 și 2018), în timp ce Anglia și Spania au izbutit doar câte unul, în 1966, respectiv în 2010.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul verii. Ce amenzi riscă șoferii
digi24.ro
image
Cum a reușit o tânără să strângă 18.000 de lire în 7 luni. Secretul era în propriul dulap: „M-a trezit la realitate”
stirileprotv.ro
image
Opt tone de varză murată, descoperite în gropi săpate în pământ într-o localitate din Dâmbovița. Marfa va fi distrusă
gandul.ro
image
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
mediafax.ro
image
Putea evita accidentul mortal! Ce a postat Adrian Rus „Sinner” cu trei săptămâni înainte de incidentul groaznic
fanatik.ro
image
Un vot pe afaceri imobiliare a declanșat războiul pentru controlul PNL Iași. Combatanți: Alexandru Muraru și Mihai Chirica
libertatea.ro
image
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
FOTO Alexandru Țiriac a văzut lângă cine a stat Simona Halep la Wimbledon și i-a transmis doar DOUĂ cuvinte
digisport.ro
image
Horoscop 13 iulie 2026. Leii vor avea parte de discuții aprinse, iar Vărsătorii se vor bucura de succes pe plan profesional
click.ro
image
O tânără a decis să-și vândă la second-hand toate hainele și a adunat suficienți bani pentru o vacanță de câteva luni în jurul lumii
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Destinația surpriză a verii, ascunsă în munții României. Atrage inclusiv turiști străini
observatornews.ro
image
Alexandru Nițu a fost dat dispărut pe 28 iunie 2026. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
cancan.ro
image
Top 10 pensii în România. Judecătorii primesc 25.400 lei. Militarii - 5.800. Oamenii obișnuiți au 2.820 lei
newsweek.ro
image
Cum a numit-o fiul lui Ion Țiriac pe Simona Halep după apariția alături de Dorin Mateiu
prosport.ro
image
Cât costă să retragi bani din Turcia, Grecia sau Bulgaria cu un card românesc. Comisioanele la care trebuie să fii atent în vacanță
playtech.ro
image
Un actor extrem de popular în România a fost fotbalist în tinerețe: ”Mi-a trecut prin cap să mă fac antrenor”
fanatik.ro
image
România poate să primească o amendă istorică din partea Comisiei Europene. Sute de milioane de euro din cauză că nu am rezolvat problema apei și canalizării
ziare.com
image
Lionel Messi a rupt tăcerea, la câteva ore după Argentina - Elveția 3-1: "Așa ceva nu e normal!"
digisport.ro
image
Andreea Raicu trage un semnal de alarmă: „Frumusețea nu mai pare suficientă”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Gabi Mureșan a fost condus pe ultimul drum. Furtună puternică la slujbă, a plâns cerul pentru el. Imagini IMPRESIONANTE de la înmormântare! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Testul de 10 secunde cu degetul mic. Medicii pot afla o boală gravă
mediaflux.ro
image
Controversa noptii la Mondial: mingea a lovit un cablu înainte ca Anglia să înscrie!
gsp.ro
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Tragedie în televiziune. O vedetă TV a fost găsită moartă la o zi după ce producătorii au încercat disperați să o contacteze: „Trebuia să participe la emisiunea de miercuri după-amiază”
actualitate.net
image
La ce intervenție estetică a apelat Alina Laufer. Cum se simte vedeta la două luni de la moartea mamei sale
click.ro
image
Rezultate LOTO, 12 iulie 2026. Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale ale Verii
click.ro
image
Ion Țiriac Jr., reacție fără precedent după ce Simona Halep s-a afișat cu iubitul afacerist la Wimbledon: „Ai reușit!”
click.ro
Charles, Archie, Lilibet colaj jpg
În sfârșit, și-a ținut nepoții în brațe! Întâlnirea istorică dintre Charles, Harry și Meghan s-a petrecut în locul preferat al Regelui
okmagazine.ro
Placinta fara coacere Sursa foto shutterstock 1673727172 jpg
Plăcintă fără coacere, perfectă pentru zilele toride
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce a scris Ann Widdecombe în ultimele minute de viață. Mesajele fostei deputate au fost făcute publice
image
La ce intervenție estetică a apelat Alina Laufer. Cum se simte vedeta la două luni de la moartea mamei sale

OK! Magazine

image
Lady in red! Kate Middleton a atras toate privirile la Wimbledon într-o rochie roșie cu o croială atipică pentru ea

Click! Pentru femei

image
Jennifer Lopez, eclipsată de propria soră! Momentul în care Lynda Lopez a atras toate privirile la Paris

Click! Sănătate

image
Motive pentru care tot mai multe cupluri evită contactele intime