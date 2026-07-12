Dintre semifinaliste, Franța pornește mare favorită la câștigarea titlului mondial

Echipa de fotbal a Franței este considerată principala favorită la câștigarea ediției în curs a Cupei Mondiale de fotbal. Previziunea aceasta a fost făcută de firma britanică de analiză sportivă Opta, citată de „L'Equipe”.

Pe lângă nivelul lor de joc uimitor, „Cocoșii” au de partea lor inclusiv statisticile, care îi plasează înaintea celorlalte trei semifinaliste: Spania, Argentina și Anglia. Opta le acordă francezilor o șansă de 34,05% să devină campioni mondiali în 19 iulie, când este programată finala CM 2026.

Înaintea competiției, Opta acordase Franței a doua șansă la câștigarea trofeului, după Spania, campioana europeană en titre, dar înaintea Angliei și Argetinei. Acum, francezii sunt cu mult în fața rivalilor lor conform probabilităților, având un avans de peste 10 puncte procentuale față de celelalte rivale.

Astfel, Spania are o cotă de 23,45% să ridice trofeul, comparativ cu 21,94% pentru Anglia, în timp ce Argentina, deținătoarea titlului mondial, are cele mai mici șanse de a câștiga finala, de 20,55%.

Franța și Anglia sunt favorite în semifinale

Opta acordă totodată 57,7% șanse Franței de a se califica în finală în fața Spaniei, meci care este programat marți, 14 iulie, la ora 22.00, la Dallas. Cealaltă semifinală este considerată a fi mult mai echilibrată, Opta văzând Anglia drept favorită în fața Argentinei, cu o cotă de 50,94%, miercuri, 15 iulie 2026, la Atlanta.

În semifinale au ajuns primele patru clasate în ierarhia mondială. Ceea ce nu s-a întâmplat prea des. Potrivit Opta, este pentru a treia oară în istoria Cupei Mondiale când toate cele patru semifinaliste au câștigat anterior turneul. Așa a mai fost în 1970, cu un cvartet format din Brazilia, Italia, RF Germania și Uruguay, și în 1990, cu Germania, Argentina, Italia și Anglia. Calificarea Franței, Spaniei, Angliei și Argentinei în „careul de ași” al ediției în curs elimină, așadar, posibilitatea de a avea o campioană mondială în premieră. Și nu puțini erau cei care sugerau că Maroc, Norvegia, Mexic și chiar SUA ar putea câștiga primul titlu suprem în acest an.

Argentina era lider mondial înainte de startul CM

Înaintea debutului CM de fotbal 2026, ierarhia mondială arăta astfel în partea sa superioară: 1. Argentina - 1.877,27 puncte, 2. Spania - 1.874,71p, 3. Franța - 1.870,70p, 4. Anglia - 1.827,05p, 5. Portugalia - 1.766,18p, 6. Brazilia - 1.765,86p, 7. Maroc - 1.755,10p, 8. Olanda - 1.753,57p, 9. Belgia - 1.742,24p, 10. Germania - 1.735,77p. Dintre aceste formații, Olanda și Germania s-au oprit în „16”-imile de finală, iar celelalte au ajuns cel puțin în „optimi”.

În caz de succes la această ediție, Argentina, care a triumfat la edițiile din 1978, 1986 și 2022, ar putea egala Germania (campioană mondială în 1954, 1974, 1990 și 2014) și Italia (1934, 1938, 1982 și 2006) la numărul de titluri câștigate. Franța are două succese (1998 și 2018), în timp ce Anglia și Spania au izbutit doar câte unul, în 1966, respectiv în 2010.