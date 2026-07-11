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Lamine Yamal, desemnat omul meciului la Mondial cu statistici zderobitoare: fără gol sau assist și 21 de mingi pierdute

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Campionatul Mondial 2026
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Lamine Yamal (19 ani) a fost desemnat omul meciului după victoria Spaniei cu 2-1 în fața Belgiei și calificarea în semifinalele Cupei Mondiale 2026, chiar dacă statisticile sale nu au fost spectaculoase. 

Lamine Yamal Foto/Sportpictures
Lamine Yamal Foto/Sportpictures

Spania a deschis scorul prin Fabian Ruiz, Belgia a egalat prin De Ketelaere înainte de pauză, iar Mikel Merino a marcat golul victoriei în minutul 88.

La prima vedere, cifrele lui Yamal nu justifică premiul de MVP

Tânărul atacant nu a înscris și nu a oferit nicio pasă decisivă, a reușit doar cinci din cele nouă driblinguri încercate și a pierdut de mai multe ori posesia. Cu toate acestea, influența sa asupra jocului a fost mult mai mare decât arată statisticile.

Jucătorul Barcelonei a fost implicat constant în fazele de atac, dar și în cele de apărare, revenind de multe ori în propria jumătate pentru a-l ajuta pe Pedro Porro în duelurile cu Jeremy Doku și Maxim De Cuyper, una dintre cele mai periculoase benzi ofensive întâlnite de Spania la acest turneu. Tocmai această contribuție din ambele faze ale jocului a cântărit decisiv în alegerea sa drept omul meciului, chiar dacă decizia a fost contestată de o parte dintre fani.

Contribuția lui Yamal, dincolo de statistici. De ce a fost ales MVP

Deși nu a marcat și nu a oferit nicio pasă decisivă, Lamine Yamal a avut un rol important la primul gol al Spaniei. Atacantul a început faza cu o pasă excelentă pentru Pedro Porro, care a centrat în careu. După șutul lui Dani Olmo, respins de Courtois, Fabian Ruiz a profitat de mingea rămasă și a deschis scorul.

Belgienii au acordat o atenție specială lui Yamal pe tot parcursul meciului. De fiecare dată când încerca să dribleze, era blocat de doi sau chiar trei adversari. Chiar și așa, și-a creat două ocazii importante, însă Courtois a intervenit de fiecare dată și i-a refuzat golul.

Lamine Yamal nu a ieșit în evidență prin goluri sau pase decisive, însă a avut un rol important în jocul Spaniei. Tânărul atacant a participat la construcția fazelor de atac, a ajutat și în defensivă și a atras în permanență atenția mai multor adversari, creând spații pentru colegii săi. De aceea platforma Sofascore i-a acordat nota 7,5 și l-a desemnat MVP al partidei.

Statisticile lui Lamine Yamal în Spania - Belgia 2-1

  • 90 de minute jucate;
  • 39 de pase reușite din 46 (85%);
  • două pase-cheie;
  • 4 șuturi, dintre care două pe poartă;
  • 5 driblinguri reușite din 9 încercări;
  • 10 dueluri câștigate din 18;
  • un tackling reușit;
  • două faulturi obținute;
  • 21 de mingi pierdute.

Cum este ales omul meciului la Mondial

Premiul de MVP de la Cupa Mondială este stabilit exclusiv prin votul fanilor. Spre deosebire de alte competiții, unde cel mai bun jucător este ales de specialiști, comentatori TV sau foști fotbaliști, la Mondial decizia le aparține suporterilor, conform play.fifa.com.  

Votul se deschide la pauza meciului și rămâne disponibil până aproape de finalul partidei. Orice fan își poate vota jucătorul preferat, iar fotbalistul care strânge cele mai multe voturi primește distincția de omul meciului.

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