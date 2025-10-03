Dinamo urcă pe locul 2 în Superliga, după o serie incredibilă de 9 meciuri fără înfrângere

Dinamo a trecut cu 1-0 de Unirea Slobozia, 1-0, vineri seara, în deplasare, la Clinceni, în primul meci din etapa a 12-a a Superligii de fotbal și a urcat provizoriu pe poziția secundă a clasamentului.

Unicul gol al meciului, desfăşurată pe un teren aproape impracticabil, cu multe bălţi în care nu sărea mingea, a fost înscris de croatul Stipe Perica (65), care a deviat în poartă balonul şutat de Andrei Mărginean. Alb-roșii a mai înscris o dată, prin Alexandru Musi (76), dar golul a fost anulat de VAR pentru un henţ comis în prealabil de Alberto Soro.

Dinamo a ajuns la o serie neverosimilă, de nouă etape în care nu a cunscut gustul înfrângerii. ”Câinii” au şase victorii şi trei egaluri, cu care au urcat pe poziția a doua în clasament, la doar un punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Unirea venea după trei partide fără eşec în care obținuse două succese şi o remiză.

Unirea Slobozia - Dinamo 0-1 (0-0)

Arena 1 - Clinceni

A marcat: Perica (65).