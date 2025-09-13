search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Dezvăluiri cutremurătoarea despre diagnosticul unei jucătoare WTA. Și Irina Begu se confruntă cu această boală: „Sunt incapabilă să mai joc”

Publicat:

Elina Avanesyan, jucătoare de tenis care ajunsese, în luna martie a acestui an, pe poziția 36 în ierarhia WTA, a fost diagnosticată cu mononucleoză, cunoscută ca și „boala sărutului”.

Elina Avanesyan a fost diagnosticată cu mononucleoză Foto/Instagram
Elina Avanesyan a fost diagnosticată cu mononucleoză Foto/Instagram

La începutul anului 2025, Elina trecea printr-unul dintre cele mai bune momente din întreaga sa carieră, forma acesteia începând să scadă, apoi, încet, dar sigur. Din luna aprilie și până în prezent, sportiva din Armenia a reușit să se impună într-un singur meci, la Iași, împortriva Andreei Prisăcariu. Aceasta a participat și la US Open, însă a pierdut în minimul de sturi încă din turul I, cedând în fața Anastasiei Zakharova.

În prezent, Elina Avanesyan a recunoscut că boala a fost principalul motiv din spatele decăderii acesteia din clasamentul WTA, prin intermediul unui anunț făcut pe rețelele de socializare. Jucătoarea de tenis în vârstă de 22 de ani nu și-a imaginat în ce feluri ar putea afecta această boală forma sa competițională.

„Am vrut să iau un moment pentru a împărtăși ceva mai personal cu voi, pentru că ultimele luni au fost foarte provocatoare pentru mine. În martie am fost diagnosticată cu mononucleoză. La început nu am realizat pe deplin cât de mult m-ar afecta, dar curând am început să mă simt epuizată tot timpul, fără energie, iar chiar și cele mai simple antrenamente au devenit foarte dificile.

Acest lucru a fost deosebit de greu de acceptat, pentru că primele două luni ale sezonului au mers atât de bine. Concuram la un nivel ridicat, mă simțeam în formă excelentă și mă bucuram cu adevărat de tenis. Să trec de la asta la a mă simți atât de slabă și incapabilă să performez a fost incredibil de frustrant!", a transmis Elina Avanesyan.

Hi everyone, I wanted to take a moment to share something more personal with you all, because these past months have been very challenging for me.Back in March, I was diagnosed with mononucleosis. At first I didn’t fully realize how much it would affect me, but soon I was…

— Elina Avanesyan (@ElinaaAvanesyan) September 13, 2025

„Aceste probleme fizice au fost foarte greu de gestionat!”

Mononucleoza a făcut-o mai puternică. Elina a vorbit despre procesul prin care a fost nevoită să treacă pentru a-și putea recăpăta încrederea în propriile puteri. Își propune să revină, cât mai încrezătoare, pe scena tenisului mondial.

„Apoi, la Miami, am început să am dureri semnificative la încheietură, care au durat mult timp până să se vindece. Tocmai când credeam că îmi revin, am întâmpinat o altă problemă, cu dureri la umăr, și de atunci a fost parcă un lucru după altul. Aceste probleme fizice au fost foarte greu de gestionat, mai ales pentru că corpul meu nu s-a recuperat complet după boală. Parcă totul a durat mai mult decât de obicei să se vindece, ceea ce face procesul și mai dificil.

Citește și: Aryna Sabalenka l-a făcut pe Carlos Alcaraz să sară de pe scaun. Spaniolul a arătat că știe de glumă

Am lucrat îndeaproape cu echipa mea în fiecare zi, făcând tot posibilul să mă vindec, să-mi recâștig forța și să mă pregătesc să concurez din nou la 100%. Dar adevărul este că această perioadă m-a testat în moduri la care nu mă așteptam. Au fost momente de frustrare și chiar de îndoială, dar am învățat și multe despre răbdare, reziliență și cât de mult iubesc cu adevărat acest sport.

Să pot juca din nou meciuri a fost un pas important, dar a concura fără să mă simt în formă pe teren este foarte greu. Mai presus de toate, îmi lipsește să pot lupta la cel mai înalt nivel și să mă bucur de joc așa cum știu că pot. Acesta este motivul pentru care mă mențin motivată în fiecare zi să trec prin acest proces.

Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care continuați să mă susțineți prin urcușurile și coborâșurile acestei perioade. Mesajele voastre calde și încurajările înseamnă mai mult pentru mine decât pot exprima în cuvinte. Ele îmi dau putere în zilele dificile și îmi amintesc de ce continui să lupt. Cred că aceasta este doar o etapă, și abia aștept să revin pe teren, să concurez fără dureri, sănătoasă și mai puternică ca niciodată!", a mai scris Elina Avanesyan.

Irina Begu se confruntă cu aceeași boală

În anul 2021, Irina Begu a fost diagnosticată cu mononucleoză, iar până în prezent se pare că starea acesteia nu s-a îmbunătățit: „Acum doi, trei ani, v-am împărtășit un pic. De atunci mă chinui foarte mult cu problema pe care o am, din păcate nu merge în direcția în care mi-aș dori!”, a recunoscut aceasta, de curând.

Mai mult, Irina Begu are, pe mână, un senzor de monitorizare a glicemiei, semn că sportiva se confruntă și cu alte probleme de sănătate, pe care nu dorește să le facă publice.

„De mononucleoză, cum știm, au mai fost sportivi care nu și-au mai revenit, precum Soderling, și nu e de glumă, trebuie să fii atent. Chiar dacă n-aș mai putea să mai joc tenis, cel mai important e să fii sănătos și să încerci să te recuperezi!

Mononucleoza e foarte parșivă, pentru că nu e ca și cum ai scăpat într-o săptămână. Fiecare persoană reacționează diferit, poate să dureze două săptămâni, patru săptămâni, șase, depinde cum se recuperează corpul tău, pentru că e o boală care lasă urme!”, spunea Irina Begu, în 2021, pe vrea când a decis să nu mai reprezinte România la Jocurile Olimpice desfășurate la Tokyo, conform treizecizero.ro

Mononucleoza, boala ce se transmite prin sărut

Mononucleoza este o infecție provocată de un virus numit Epstein-Barr și este adesea denumită „boala sărutului”. Se transmite prin contact cu saliva unei persoane bolnave, de exemplu prin sărut, sau prin folosirea în comun a paharelor, tacâmurilor sau periuțelor de dinți.

Simptomele principale includ oboseală puternică și de durată, febră, dureri în gât, ganglioni umflați la gât sau la subraț și, uneori, mărirera splinei sau a ficatului. Uneori pot apărea și erupții pe piele.

Nu există un tratament care să omoare virusul, așa că boala se tratează prin odihnă, hidratare și medicamente pentru febră sau dureri. Majoritatea oamenilor se refac complet în câteva săptămâni, deși oboseala poate dura câteva luni.

Sport

