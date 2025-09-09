Surpriza uriașă pe care italienii i-a pregătesc lui Sinner la revenirea acasă. Fostul lider mondial, așteptat cu covorul roșu

Italienii au ales să nu-l critice pe Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) pentru eșecul din finala de la US Open 2025 și pentru pierderea primei poziții ATP, ambele revenindu-i spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani). Din contră, îl susțin pentru a reveni în vârf.

Consiliul Local al orașului Torino a votat în unanimitate să-i acorde lui Sinner statutul de cetățean de onoare al orașului. Jucătorul italian a primit această onoare „pentru că a făcut orașul faimos în întreaga lume”, scrie gazzetta.it.

Politicienii peninsulari, adesea divizați, au căzut de acord pe această temă și au votat în unanimitate pe acest subiect. S-a întâmplat ieri, în timpul ședinței Consiliului Local din Torino, când a fost luată o decizie specială, semnată chiar de primarul Lo Russo, în urma căreia se acordă titlul de cetățean de onoare al capitalei piemonteze pentru Jannik Sinner.

Toate cele 24 de voturi au fost în favoarea propunerii. Italienii consideră că este cel mai bun mod de a-l primi acasă pe campionul din Tirolul de Sud.

Primarul Stefano Lo Russo, primul semnatar, și-a exprimat satisfacția: „Dorim să sărbătorim legătura profundă dintre Jannik și orașul nostru”, a explicat el, „care în ultimii ani a avut onoarea de a fi martor la isprăvile sale la Turneul Campionilor, pe care Torino l-a găzduit, dovedindu-se a fi casa ideală pentru tenisul de talie mondială”.

Jannik Sinner are un viitor incert în tenis. Nu știe dacă va continua alături de Darren Cahill (59 de ani) și în 2026, după ce antrenorul australian și-a exprimat dorința de a părăsi circuitul pentru a petrece mai mult timp cu familia.