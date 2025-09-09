Video Carlos Alcaraz s-a dezlănțuit în club, după succesul de la US Open. I-a fost alături un cântăreț columbian

Spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a petrecut alături de muzicianul J Balvin, după succesul de duminică de la US Open, potrivit unor imagini apărute pe TikTok.

Mai întâi, imediat după terminarea jocului, Carlitos a udat succesul la vestiare. Șampania a curs din belșug. Au fost stropiți din cap până-n picioare toți cei care i-au fost alături în lojă.

Gașca lui Carlos s-a mutat apoi în club. Bucuros că a revenit în fruntea clasamentului ATP datorită victoriei asupra italianului Jannik Sinner, sportivul s-a dezlănțuit la o petrecere cu muzicianul columbian J Balvin. Jucătorul a țopăit de mama focului.