Dezvăluiri bombă. Numele femeilor celebre care îl „vizitau” pe Adrian Mutu, după transferul în Anglia. „Pe asta n-am mai spus-o. A fost acolo”

În urmă cu peste două decenii, jurnalistul Decebal Rădulescu, care a petrecut o perioadă în Anglia alături de Adrian Mutu pentru a documenta activitățile zilnice ale fotbalistului, a povestit câteva episoade din viața personală a fostului internațional.

Printre detaliile rememorate s-au numărat și discuțiile de atunci despre posibilele apropieri dintre Mutu și Diana Munteanu sau Catrinel Menghia, subiecte intens vehiculate la vremea respectivă.

În anul 2003, Mutu a făcut pasul către Chelsea, după ce evoluase deja la FC Argeș, Dinamo, Inter Milano, Hellas Verona și Parma. Transferul în Premier League a venit într-un moment în care cariera sa era în plină ascensiune, iar atenția din jurul lui depășea adesea limitele terenului de joc.

„S-a întâmplat la Milano!”

Rădulescu, rememorând acea perioadă, a menționat câteva dintre persoanele alături de care fotbalistul obișnuia să iasă în oraș. Printre numele amintite s-a regăsit și Diana Munteanu, despre care presa specula atunci că ar avea o legătură sentimentală cu Mutu, informații respinse la acea vreme de ambele părți.

„Fete din România... Am întâlnit fete din România. Nu-mi aduc aminte. Anda Banu a venit acolo, trimisă de TVR. A fost Diana Munteanu la un moment dat. Catrinel Menghia. Asta n-am mai spus. O spun acum. Am mai spus-o în filmul care a apărut cu Adrian Mutu. Am povestit asta.

Nu știu, îmi fac meseria. S-a întâmplat la Milano. Mai plecam. Adrian se ducea să-l vadă pe fiul lui. Până să ne întoarcem la Londra, în seara aia, îmi zice: «Vine cineva, îi spui că ești vărul meu. Bă, ai auzit?». Și când se deschide ușa: «Adrian, ce faci?». Catrinel Menghia. Așa am cunoscut-o!”, a admis Decebal Rădulescu, conform iamsport.ro.